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Dos vehículos protagonizaron choque en La Florida: impactaron a un poste del alumbrado público que cayó sobre una casa

Según informó Radio Cooperativa, una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Audi se vieron involucrados en el hecho. Esto ocurrió poco después de que el segundo vehículo se negara a una fiscalización por parte de Carabineros y escapara de la policía. Esta lo persiguió hasta la esquina de calle José Miguel Carrera con Avenida Punta Arenas.

Patricia Schüller Gamboa
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Dos vehículos protagonizaron choque en La Florida: impactaron a un poste del alumbrado público que cayó sobre una casa

Una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Audi protagonizaron una colisión de alta energía. Esta hizo, por proyección, que ambos autos impactaran a un poste del alumbrado público que cayó sobre una casa, en la comuna de La Florida.

Según informó Radio Cooperativa, el hecho ocurrió poco después de que el segundo vehículo se negara a una fiscalización por parte de Carabineros y escapara de la policía. Esta lo persiguió hasta la esquina de calle José Miguel Carrera con Avenida Punta Arenas.

En ese lugar, el Audi chocó con la camioneta y eventualmente con el poste. Esto provocó que este último cayera sobre una casa y dejara al sector sin suministro eléctrico.

Tránsito en la zona se mantiene cortado

El tránsito en la zona se mantiene cortado. Esto en medio de las labores para retirar ambos vehículos, los que además se incendiaron producto de la colisión.

Según el subteniente Daniel Cuevas, oficial de ronda de la Prefectura Radiopatrullas, sus ocupantes sólo resultaron con contusiones leves. “Ambos (vehículos) resultaron con daños de consideración, y los conductores quedaron lesionados. En el Audi, se encontraban dos ocupantes y en la camioneta tres, y fueron trasladados a distintos centros asistenciales“.

Al revisar las pertenencias de los involucrados en el accidente, se encontró droga en la camioneta, la cual que fue incautada por Carabineros antes de detener a su conductor, consignó el medio citado.

Source Texto: La Nación/Foto: Transporte Informa (X)
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