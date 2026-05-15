Delincuentes roban escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

Delincuentes robaron una obra del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Esto en medio de una exposición ubicada dentro de la sede del Parque Forestal, detrás del Museo de Bellas Artes.

Según informó 24Horas, de acuerdo a los antecedentes policiales, el guardia de seguridad del recinto, ubicado en calle Ismael Valdés Vergara, denunció durante la tarde de este jueves haber visto a un grupo de sujetos sustrayendo una escultura desde dentro del MAC.

La escultura sustraída es “Dicho a mano”, del artista Felipe Pineda. La pieza es parte de una exposición al interior del museo.

No existe un avalúo oficial de lo sustraído, mientras las autoridades realizan las gestiones para dar con el paradero tanto de la obra como de los ladrones, consignó el medio citado.

A cargo de las pericias y la indagatoria quedó la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI.

El recinto cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán claves para el caso.