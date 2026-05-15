Desbordes insiste en poner reja en el Parque Forestal tras robo de partes de escultura de la Fuente Alemana

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiteró la solicitud para la instalación de una reja en el Parque Forestal. Esto luego del robo de piezas de bronce con sierras desde la Fuente Alemana. Desconocidos causaron graves daños en la garra del cóndor y otras partes de la escultura.



Desbordes llamó al nuevo subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y al Consejo de Monumentos Nacionales a apoyar esta iniciativa para enrejar el parque. Que además es foco de delitos en las noches por “jaurías” de asaltantes.



“Pedimos autorización para instalar una reja amplia y de estándar alto en términos estéticos, y la anterior subsecretaria junto al Consejo, se negaron. Y hoy tenemos vandalizado ese monumento y el de los héroes de Iquique un poco más al poniente. Lamentablemente, el Consejo era un obstáculo en la protección, más que una ayuda“, afirmó.



En respuesta, el subsecretario De la Cerda dijo que están esperando el proyecto de cierre de la municipalidad para evaluarlo a la brevedad. “Este es un caso muy complejo, que nos impulsa a trabajar conjuntamente con el municipio. A fin de resguardar los bienes culturales que se encuentran en el parque”, expresó.

Gobernador Orrego: “Es una señal brutal de degradación”

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que este hecho “es una señal brutal de degradación e impunidad que Santiago no puede seguir tolerando”.



Agregó que la vandalización de la Fuente Alemana “no es una travesura ni un hecho menor, es un ataque directo contra la ciudad y las personas que quieren vivir en barrios más dignos, limpios y seguros”.



“Respaldamos la querella del Consejo de Monumentos Nacionales y esperamos que los responsables sean encontrados y sancionados con el máximo rigor. Quienes destruyen Santiago le hacen daño a todos”, cerró.



Esta semana, tras una visita técnica, profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) constataron daños atribuibles a terceros en la Fuente Alemana, consistentes en cortes en algunos elementos de bronce y sustracción de piezas.



Por ello, los consejeros acordaron denunciar ante el Ministerio Público y oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando la representación del CMN para que ejerza las acciones legales que correspondan.

