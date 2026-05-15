Detienen a sujeto que amenazó con matar a Lady Gaga y “tantas personas como sea posible”

La Policía de Miami logró la detención de un hombre acusado de amenazar con matar a Lady Gaga y “a tantas personas como sea posible” antes de quitarse la vida.

El sujeto fue identificado como Marc Harold Leverant, de 42 años, y amenazó a la artista a través de Instagram.

Según consignó Agencia EFE, también profirió amenazas contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor de teatro David Geffen.

De acuerdo al medio local 7 News Miami, Leverant fue arrestado el pasado miércoles en el centro de Miami.

El Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado advirtió a la Policía de las publicaciones, lo cual permitió la detención.

El hombre compareció este jueves ante un tribunal de la ciudad de Florida. En tanto, la jueza Mindy S.Glazer anunció que el individuo enfrenta un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales.

La magistrada le impuso una fianza de 7.500 dólares, y le prohibió poseer armas de fuego o munición.