Qué hacer en Viña del Mar: dónde comer el mejor sushi en la ciudad

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una buena experiencia gastronómica, salir a comer sushi siempre es una excelente opción. La ciudad cuenta con una variada oferta de locales que destacan por sus propuestas creativas, ingredientes frescos y sabores distintos, que van desde lo tradicional hasta innovadoras fusiones.

En esta nota te mostramos algunos lugares recomendados para quienes quieren descubrir nuevos sabores y disfrutar de una buena experiencia en torno al sushi.

Qué hacer en Viña del Mar: descubre propuestas de sushi nikkei y sabores de fusión para probar en la ciudad

Fukkatsu Nikkei

Dirección: Roma 131, 2200055 Viña del Mar, Valparaíso.

Este restaurante apuesta por una propuesta de cocina nikkei, una fusión entre sabores japoneses y peruanos que destaca por sus grandes combinaciones.

Dentro de sus rolls más llamativos están el Acevichado, relleno de camarón tempura y palta, cubierto con salmón fresco y salsa acevichada, también tienen el Saltado, que mezcla camarón tempura con láminas de carne, salsa de lomo y papas camote al hilo, y el Ceviche Maki, coronado con ceviche de salmón y chalaquita, ideal para quienes buscan sabores frescos y cítricos.

También destacan preparaciones como el Kinuwa Sake, con quinoa crocante y salsa acevichada de ají amarillo, el Tartar Spicy, con tartar de salmón flambeado y un toque sweet spicy. Para quienes prefieren opciones más clásicas, cuentan con rolls como California Sake, Avocado Sake, Ebi Tempura y alternativas vegetarianas como Vegeta Maki.

Mito Sushi Nikkei

Dirección: 1 Ote. 1244, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus opciones más llamativas están los Nikkei Rolls, donde destacan el Virrey, envuelto en plátano maduro y relleno de mechada con salsa acevichada de cilantro, el Carretillero, con camarón, salmón y salsa de chupe de camarón, y el Acevichado, uno de sus imperdibles, con topping de ceviche de salmón e hilos de camote.

También sorprenden creaciones como el Norteño, con filete de res flameado y salsa anticuchera, y el Supremo, elaborado con arroz morado, atún fresco y una mezcla de pulpo y camarón furai.

Dentro de sus Mito Rolls, algunas de las preparaciones más destacadas son el Hottomango Roll, con pollo laqueado y una salsa dulce y picante de mango, el Carpaccio Roll, envuelto en salmón y acompañado de salsa parmesana con alcaparras, el Tartar Roll, coronado con tartar de salmón y salsa acevichada, y el San Roll, con salsa de maracuyá nikkei que aporta un toque fresco y diferente.

Además, cuentan con una amplia variedad de opciones como el sushi sin arroz, veganas, vegetarianas, como el Rainbow Veggie, el Pachamama, el Coconut y el Acevichado Vegan.

Qué hacer en Viña del Mar: dónde disfrutar rolls creativos y nuevas versiones del sushi

Jiren Sushi

Dirección: 5 Nte. 615, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres probar sushi con preparaciones innovadoras, Jiren Sushi es una excelente alternativa. Su carta destaca por una amplia variedad de rolls premium, opciones sin arroz y combinaciones que mezclan ingredientes clásicos con toppings y salsas.

Uno de sus mayores atractivos son los rolls sin arroz, ideales para quienes buscan algo diferente. Entre ellos destacan el Avo Maguro, envuelto en palta y relleno de atún, queso crema y palmito, el Kyuri Rolls, envuelto en pepino, y el Kempachi Rolls, con salmón flameado, camarón y champiñón furay. También sobresalen opciones como el Hiroshi Rolls y el Kibito Rolls, ambos con plátano frito y sabores más intensos.

Dentro de sus preparaciones premium, algunos de los imperdibles son el Acevichado Rolls, con ceviche de salmón, el Tropical Rolls, envuelto en mango y acompañado de salsa acevichada, el Whis Rolls, con salsa de maracuyá, y el Bills Rolls, con salmón flameado y topping de pulpo al olivo.

@linbust Acompáñenme a Jiren Sushi @Jiren Jiren 🍣✨ Están ubicados en 5 norte 615, Viña del Mar. Precios: Gyozas $6.990 Tabla 30 rolls $15.000 Kyuri roll $9.990 Lata de bebida $2.000 Jugo de fruta $3.600 Algo que no alcancé a decir en el video es que este local está ambientado en Dragon Ball, de hecho hasta colocan capítulos! La atención súper buena y no se demoraron mucho en traernos los sushis!✨ sushi restaurante review recomendaciones viñadelmar ♬ Coffe and Jazz – Baby thug

Sushi Rolls

Dirección: Diego Portales 798, Recreo, Viña del Mar.

Su propuesta incluye desde rolls clásicos hasta preparaciones especiales, opciones sin arroz y combinaciones más innovadoras.

Entre sus rolls más destacados están el Nagoya Roll, que combina salmón, pulpo y palta con topping de masago y salsa de olivo, el Kobe Roll, con camarón furai, cebolla caramelizada y almendras tostadas, y el Nagasaki Roll, relleno de camarón apanado y salsa spicy. También sobresalen opciones como el Kanazawa Roll, con pescado spicy envuelto en queso crema, y el Tochigi Roll, con pollo teriyaki, palta y alcaparras.

Otra de sus opciones son los hot rolls, entre ellos destacan el Crunch Roll, el Hakone Roll, el Kabuki Roll y el Hotate Cheese Roll, además de preparaciones especiales como el Dragon Roll, el Rainbow Roll y el Tamago Roll.

Si buscas variedad, combinaciones originales y una carta con opciones para todos los gustos, Sushi Rolls es una excelente alternativa para sumar a tu lista de qué hacer en Viña del Mar.