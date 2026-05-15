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Qué hacer en Viña del Mar: dónde comer el mejor sushi en la ciudad

Viña del Mar ofrece una amplia variedad de lugares para disfrutar del sushi, por lo que si buscas qué hacer en la Ciudad Jardín, aquí te mostramos algunos imperdibles para probar sushis de distintos sabores y estilos.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: dónde comer el mejor sushi en la ciudad

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una buena experiencia gastronómica, salir a comer sushi siempre es una excelente opción. La ciudad cuenta con una variada oferta de locales que destacan por sus propuestas creativas, ingredientes frescos y sabores distintos, que van desde lo tradicional hasta innovadoras fusiones.

En esta nota te mostramos algunos lugares recomendados para quienes quieren descubrir nuevos sabores y disfrutar de una buena experiencia en torno al sushi.

Qué hacer en Viña del Mar: descubre propuestas de sushi nikkei y sabores de fusión para probar en la ciudad

Fukkatsu Nikkei

Dirección: Roma 131, 2200055 Viña del Mar, Valparaíso.

Este restaurante apuesta por una propuesta de cocina nikkei, una fusión entre sabores japoneses y peruanos que destaca por sus grandes combinaciones.

Dentro de sus rolls más llamativos están el Acevichado, relleno de camarón tempura y palta, cubierto con salmón fresco y salsa acevichada, también tienen el Saltado, que mezcla camarón tempura con láminas de carne, salsa de lomo y papas camote al hilo, y el Ceviche Maki, coronado con ceviche de salmón y chalaquita, ideal para quienes buscan sabores frescos y cítricos.

También destacan preparaciones como el Kinuwa Sake, con quinoa crocante y salsa acevichada de ají amarillo, el Tartar Spicy, con tartar de salmón flambeado y un toque sweet spicy. Para quienes prefieren opciones más clásicas, cuentan con rolls como California Sake, Avocado Sake, Ebi Tempura y alternativas vegetarianas como Vegeta Maki.

Mito Sushi Nikkei

Dirección: 1 Ote. 1244, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus opciones más llamativas están los Nikkei Rolls, donde destacan el Virrey, envuelto en plátano maduro y relleno de mechada con salsa acevichada de cilantro, el Carretillero, con camarón, salmón y salsa de chupe de camarón, y el Acevichado, uno de sus imperdibles, con topping de ceviche de salmón e hilos de camote. 

También sorprenden creaciones como el Norteño, con filete de res flameado y salsa anticuchera, y el Supremo, elaborado con arroz morado, atún fresco y una mezcla de pulpo y camarón furai.

Dentro de sus Mito Rolls, algunas de las preparaciones más destacadas son el Hottomango Roll, con pollo laqueado y una salsa dulce y picante de mango, el Carpaccio Roll, envuelto en salmón y acompañado de salsa parmesana con alcaparras, el Tartar Roll, coronado con tartar de salmón y salsa acevichada, y el San Roll, con salsa de maracuyá nikkei que aporta un toque fresco y diferente.

Además, cuentan con una amplia variedad de opciones como el sushi sin arroz, veganas, vegetarianas, como el Rainbow Veggie, el Pachamama, el Coconut y el Acevichado Vegan.

@isa.bescu

Mi sushi favorito es Mito Nikkei ubicado en Viña del Mar Déjenme sus recomendaciones en los comentarios! #sushi #viñadelmar #vregion #wok #padthai #cocinafusion #chile

♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

Qué hacer en Viña del Mar: dónde disfrutar rolls creativos y nuevas versiones del sushi

Jiren Sushi

Dirección: 5 Nte. 615, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres probar sushi con preparaciones innovadoras, Jiren Sushi es una excelente alternativa. Su carta destaca por una amplia variedad de rolls premium, opciones sin arroz y combinaciones que mezclan ingredientes clásicos con toppings y salsas.

Uno de sus mayores atractivos son los rolls sin arroz, ideales para quienes buscan algo diferente. Entre ellos destacan el Avo Maguro, envuelto en palta y relleno de atún, queso crema y palmito, el Kyuri Rolls, envuelto en pepino, y el Kempachi Rolls, con salmón flameado, camarón y champiñón furay. También sobresalen opciones como el Hiroshi Rolls y el Kibito Rolls, ambos con plátano frito y sabores más intensos.

Dentro de sus preparaciones premium, algunos de los imperdibles son el Acevichado Rolls, con ceviche de salmón, el Tropical Rolls, envuelto en mango y acompañado de salsa acevichada, el Whis Rolls, con salsa de maracuyá, y el Bills Rolls, con salmón flameado y topping de pulpo al olivo.

@linbust

Acompáñenme a Jiren Sushi @Jiren Jiren 🍣✨ Están ubicados en 5 norte 615, Viña del Mar. Precios: Gyozas $6.990 Tabla 30 rolls $15.000 Kyuri roll $9.990 Lata de bebida $2.000 Jugo de fruta $3.600 Algo que no alcancé a decir en el video es que este local está ambientado en Dragon Ball, de hecho hasta colocan capítulos! La atención súper buena y no se demoraron mucho en traernos los sushis!✨ sushi restaurante review recomendaciones viñadelmar

♬ Coffe and Jazz – Baby thug

Sushi Rolls

Dirección: Diego Portales 798, Recreo, Viña del Mar.

Su propuesta incluye desde rolls clásicos hasta preparaciones especiales, opciones sin arroz y combinaciones más innovadoras.

Entre sus rolls más destacados están el Nagoya Roll, que combina salmón, pulpo y palta con topping de masago y salsa de olivo, el Kobe Roll, con camarón furai, cebolla caramelizada y almendras tostadas, y el Nagasaki Roll, relleno de camarón apanado y salsa spicy. También sobresalen opciones como el Kanazawa Roll, con pescado spicy envuelto en queso crema, y el Tochigi Roll, con pollo teriyaki, palta y alcaparras.

Otra de sus opciones son los hot rolls, entre ellos destacan el Crunch Roll, el Hakone Roll, el Kabuki Roll y el Hotate Cheese Roll, además de preparaciones especiales como el Dragon Roll, el Rainbow Roll y el Tamago Roll.

Si buscas variedad, combinaciones originales y una carta con opciones para todos los gustos, Sushi Rolls es una excelente alternativa para sumar a tu lista de qué hacer en Viña del Mar.

@richi.almicrofono

Sushi Roll’s – Viña 🍣: Un local que promete ser el más rico de Viña, Quilpué y Valparaíso, con descuentos hasta el 30% 💸 Y es que hoy nos pasamos a conocer este local 🍽️, que ofrece sorprender con cada bocado dentro de su variedad en comida japonesa 🍱, como sushis, gohan, ceviches, y mucho más 🤩. Para conocer todos los dateller quédate viendo hasta el final 👀. 📌 1 Norte 605 – Viña del Mar 🗓️ Martes y miercoles: 13:00 a 21:30; Jueves a Sábados: 13:00 a 22:30; Domingos: 12:00 a 16:15 🌱 Opciones Veggie 💸 25% a 30% en productos de la carta por inauguración ➡️ Gunkan Spicy (2u): $2.400 ➡️ Shari Crunch: $6.500 (8und) ➡️ Roll Niku Maki: $7.500 ➡️ Roll acevichado: $5.900 ➡️ Limonada Menta Jengibre: $3.500 Comenta cuál es tu tipo de roll favorito que te pides cada vez que comes sushi 🍣, y sígueme para conocer más panoramas y locales de comida 🤩 #sushi #viñadelmar #chile #reseña #probandocomida #comida #datos #recomendaciones #foodie #review #precios #dondecomer #dondeir #restaurante #comidajaponesa #destino

♬ New To You – Calvin Harris & Normani & Tinashe & Offset
Source Texto: La Nación / Foto: Pixabay
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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