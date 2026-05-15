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Nuevo atentado incendiario en Macrozona Sur, ahora en Contulmo: Quemaron una casa

El hecho ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta que une Contulmo con Cañete, Provincia de Arauco. Por el momento se ignora quiénes son los dueños del inmueble que resultó completamente destruido. En el lugar, los autores del atentado dejaron un saco de papas con una leyenda. En el mensaje se pide la libertad de los 19 miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que están en juicio por el violento ataque al Molino Grollmus.

Patricia Schüller Gamboa
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Nuevo atentado incendiario en Macrozona Sur, ahora en Contulmo: Quemaron una casa

Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de esta viernes en la Macrozona Sur, esta vez en la comuna de Contulmo, Región del Biobío. Desconocidos quemaron una vivienda deshabitada y dejaron un lienzo alusivo al juicio por el caso del Molino Grollmus.

El hecho ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta que une Contulmo con Cañete, Provincia de Arauco. Por el momento se ignora quiénes son los dueños del inmueble que resultó completamente destruido. En el lugar, los autores del atentado dejaron un saco de papas con una leyenda.

En el mensaje se pide la libertad de los 19 miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que están en juicio por el violento ataque al Molino Grollmus, cometido el 29 de agosto de 2022. El recinto tenía más 100 años de antigüedad en la comuna de Contulmo.

Sobre lo ocurrido, el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, señaló que “como Gobierno, condenamos de manera categórica cualquier acto de violencia que atente contra la seguridad y tranquilidad en la provincia de Arauco”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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