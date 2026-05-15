Home Nacional "“te llevaste mi vida”: el desesperado llamado de influencer mexic..."

“Te llevaste mi vida”: El desesperado llamado de influencer mexicano que sufrió robo de sus equipos en Valparaíso 

Patricio Ramírez sufrió el robo de equipos fotográficos y discos duros, los cuales contenían registros de un viaje que ha realizado en los últimos dos años y medio por diferentes países de Latinoamérica.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Te llevaste mi vida”: El desesperado llamado de influencer mexicano que sufrió robo de sus equipos en Valparaíso 

Una lamentable situación enfrenta el fotógrafo e influencer mexicano Patricio Ramírez, quien fue víctima de un robo mientras se encontraba en la ciudad de Valparaíso.

Ramírez sufrió el robo de sus pertenencias, incluidos equipos fotográficos y discos duros. Estos últimos tenían un gran valor a nivel personal, ya que almacenaban material de un viaje que ha realizado en los últimos dos años y medio por diferentes países de Latinoamérica.

El robo ocurrió el pasado miércoles en Caleta Portales, sector donde estacionó su auto. Posteriormente, delincuentes rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron sus pertenencias

Mediante sus redes sociales, el fotógrafo entregó detalles de lo ocurrido y realizó un desesperado llamado al delincuente que le robó. 

“Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia”, señaló. 

Asimismo, comentó que “son fotografías de un proyecto que me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo documentar. Este viaje ha sido meramente para querer compartir las bellezas de Latinoamérica”.

“Quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros”, manifestó. 

Autoridades investigan el robo

Luego del robo, el influencer presentó denuncias ante Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según consignó Emol, el mayor Hernán Díaz, de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso, mencionó que “personal de la SIP está efectuando diligencias autónomas para identificar a los autores”. Además, subrayó que mantienen “servicios preventivos por todo el borde costero”.

Paralelamente, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expresó su preocupación por los efectos negativos que puede causar esto en el turismo. 

“Yo esperaría una respuesta policial rápida, de que se pudieran recuperar sus pertenencias y que se siguiera trabajando con mucha más aplicación en materia de contar con herramientas y elementos de seguridad que nos permitan identificar inmediatamente a quien comete este tipo de fechorías”, dijo.

Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Steinert por denuncias contra migrantes desde Salud y ...

La titular de Seguridad, en conversación con Radio Agricultura, dijo que “todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, debemos instar a que sea así”.

Leer mas
Nacional
Ministra Chomali se desmarca de la idea del Gobierno d...

La titular de Salud, en conversación con Radio 13c, manifestó preocupación y aseguró que es un tema que ya se ha conversado en el Comité de Ministros.

Leer mas
Nacional
Desbordes insiste en poner reja en el Parque Forestal ...

El alcalde de Santiago llamó al nuevo subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y al Consejo de Monumentos Nacionales a apoyar esta iniciativa.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/