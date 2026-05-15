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Steinert por denuncias contra migrantes desde Salud y Educación: “Todo sirve”

La titular de Seguridad, en conversación con Radio Agricultura, dijo que “todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, debemos instar a que sea así”.

Patricia Schüller Gamboa
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Steinert por denuncias contra migrantes desde Salud y Educación: “Todo sirve”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la indicación que presentó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, que propone obligar a instituciones de salud y educación a denunciar a migrantes que se encuentren en situación irregular.

En conversación con Radio Agricultura, Steinert manifestó que “todo sirve, por supuesto que todo sirve, así que es bienvenido. Recordemos que hay una responsabilidad de la persona que ingresa al país. Debería hacerlo de manera regular o regularizar su situación”.

“Todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, debemos instar a que sea así”, expresó.

En cuanto a la migración irregular, señaló que “las organizaciones criminales tienen que ver, en general, con la llegada de personas extranjeras que ingresaron de manera irregular”.

“Teníamos un tema complejo con que no sabíamos quiénes eran las personas, porque no existía un registro de ellos en nuestro territorio nacional. Eso es un desafío tremendo”, añadió.

Controles migratorios

En esta línea, explicó que se encuentran realizando “operativos de control migratorio que se han hecho, por ejemplo en la Vega Central. Sabíamos a través de una labor de inteligencia que podíamos ubicar determinadas personas ahí que se encontraban de manera irregular vinculadas a delitos”.

“El Ministerio de Seguridad coordina a través de la PDI para ver su estatus migratorio, se le saca un RUT para que tenga una identidad en el país y después se hace el proceso de expulsión. Esa persona puede recurrir ante los tribunales de justicia para regularizar su situación o evitar que sea expulsada. Si efectivamente se confirma esta expulsión entra el Ministerio del Interior a realizar las gestiones necesarias para que se haga efectiva esa migración”, indicó.

La ministra dijo que “yo sé que no es de la manera que todos quisiéramos en cuanto a la cantidad, pero sí se están llevando a cabo. Se están llevando a cabo con una programación constante cada cierto tiempo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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