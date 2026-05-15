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Cómo fue el robo de la escultura en el MAC: visitante echó la obra a su mochila y se fue

El comisario Edgardo Rodríguez, de la PDI, explicó que el autor del robo “es una persona sola, mayor de edad, un hombre que ingresa con una mochila, observa el lugar y ve el momento preciso para poder ingresar a esta sala. Y al encontrarse solo sustrae la pieza”.

Patricia Schüller Gamboa
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Cómo fue el robo de la escultura en el MAC: visitante echó la obra a su mochila y se fue

La Policía de Investigaciones (PDI) inició la investigación por el robo de una escultura desde una sala del segundo piso del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago (MAC), ubicado en el Parque Forestal.

Se trata de una obra del artista Felipe Pineda, avaluada en dos millones de pesos. Fue sustraída la tarde de este jueves, entre las 17:30 y 18:00, en horario de funcionamiento del museo.

El comisario Edgardo Rodríguez explicó. “Es una escultura que consta de cuatro partes, tres manos que van en cadena con una que va en contra, por eso se llama ‘Intocable’, es de un artista emergente. Y mantiene un seguro asociado”.

Autor del robo “es una persona sola, mayor de edad”

Añadió que el autor del robo “es una persona sola, mayor de edad, un hombre que ingresa con una mochila. Observa el lugar y ve el momento preciso para poder ingresar a esta sala. Y al encontrarse solo sustrae la pieza”.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Patrimonio (Bridesma) de la PDI.

El sujeto actuó a rostro descubierto, quedó registrado en las cámaras de seguridad, pero no dejó identificación al ingreso. Se desconocen los motivos del robo, ya que es solo una parte de la escultura.

Delincuentes roban escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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