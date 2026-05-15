Home Nacional "panadería de san bernardo preparó “completo más grande de chile”..."

Panadería de San Bernardo preparó “completo más grande de Chile”

Según informó Radio Cooperativa, la actividad se realizó en el marco de la “Semana del Completo”. Cientos de vecinos llegaron hasta la panadería “La Floresta” para probar gratuitamente la preparación, que alcanzó para más de 800 personas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Panadería de San Bernardo preparó “completo más grande de Chile”

La panadería “La Floresta” de San Bernardo preparó un completo de cuatro metros de largo. Con esta iniciativa buscaron quedarse con el título del “completo más grande de Chile”.

Según informó Radio Cooperativa, la actividad se realizó en el marco de la “Semana del Completo”. Cientos de vecinos llegaron hasta el local para probar gratuitamente la preparación, que alcanzó para más de 800 personas.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), participó y colaboro en el reparto de los hotdogs. Destacó la principal diferencia de este récord con otros intentos similares realizados anteriormente en el país.

“Este es el verdadero completo más grande de Chile porque se trata de una sola masa de cuatro metros. Y está espectacular”, sostuvo el jefe comunal. Esto en alusión al recordado completo gigante preparado en Talca, que consistía en varias unidades puestas en fila.

White además valoró el aporte de la panadería a distintas iniciativas locales. Añadió que “La Floresta” mantiene un constante apoyo a causas vinculadas con la comunidad.

La jornada también fue encabezada por Juan Mendiburú, presidente de Indupan, propietario de la panadería y Ciudadano Benemérito de San Bernardo.

Source Texto: La Nación/Foto: La Cuarta
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Steinert por denuncias contra migrantes desde Salud y ...

La titular de Seguridad, en conversación con Radio Agricultura, dijo que “todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, debemos instar a que sea así”.

Leer mas
Nacional
“Te llevaste mi vida”: El desesperado llamado de influ...

Patricio Ramírez sufrió el robo de equipos fotográficos y discos duros, los cuales contenían registros de un viaje que ha realizado en los últimos dos años y medio por diferentes países de Latinoamérica.

Leer mas
Nacional
Ministra Chomali se desmarca de la idea del Gobierno d...

La titular de Salud, en conversación con Radio 13c, manifestó preocupación y aseguró que es un tema que ya se ha conversado en el Comité de Ministros.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/