Panadería de San Bernardo preparó “completo más grande de Chile”

La panadería “La Floresta” de San Bernardo preparó un completo de cuatro metros de largo. Con esta iniciativa buscaron quedarse con el título del “completo más grande de Chile”.

Según informó Radio Cooperativa, la actividad se realizó en el marco de la “Semana del Completo”. Cientos de vecinos llegaron hasta el local para probar gratuitamente la preparación, que alcanzó para más de 800 personas.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), participó y colaboro en el reparto de los hotdogs. Destacó la principal diferencia de este récord con otros intentos similares realizados anteriormente en el país.

“Este es el verdadero completo más grande de Chile porque se trata de una sola masa de cuatro metros. Y está espectacular”, sostuvo el jefe comunal. Esto en alusión al recordado completo gigante preparado en Talca, que consistía en varias unidades puestas en fila.

White además valoró el aporte de la panadería a distintas iniciativas locales. Añadió que “La Floresta” mantiene un constante apoyo a causas vinculadas con la comunidad.

La jornada también fue encabezada por Juan Mendiburú, presidente de Indupan, propietario de la panadería y Ciudadano Benemérito de San Bernardo.