Fiscalía instruye investigación de oficio por filtración de datos en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

La Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación de oficio por la eventual filtración de información, en el caso del carabinero Javier Figueroa, fallecido en marzo pasado en Puerto Varas.

Dicha medida fue instruida por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, según consignó 24 Horas.

Desde Fiscalía señalaron que la investigación surge tras la publicación de información “vinculada a una causa vigente y sujeta a reserva legal”.

Recientemente se reveló que la llamada al 133 que motivó el operativo donde falleció el funcionario, fue realizada por un teléfono “asociado” a Figueroa. Además, el celular estaba guardado en la mochila del sargento y sin chip.

En este sentido, la Fiscalía buscará determinar “eventuales responsabilidades asociadas a la divulgación de información”.

Eso sí, subrayaron que la investigación “no implica validar, confirmar ni descartar la autenticidad, veracidad o procedencia de los contenidos difundidos públicamente, mientras que forman parte precisamente de las diligencias que serán desarrolladas”.

A la vez, destacaron que la reserva de algunas causas “tiene por finalidad resguardar el éxito de las diligencias en curso”. Lo anterior también busca “proteger la integridad de la investigación y evitar la revictimización de la familia y/o personas vinculadas al proceso”.