Qué hacer en Santiago: panoramas para este 16 y 17 de mayo en la capital

Con la llegada de un nuevo fin de semana, la Región Metropolitana se llena de actividades para quienes buscan salir de la rutina y aprovechar la ciudad con distintos panoramas.

Desde festivales gastronómicos y recorridos por lugares históricos hasta ferias temáticas, talleres y experiencias al aire libre, aquí te mostramos qué hacer en Santiago este 16 y 17 de mayo para disfrutar de la capital con planes para todos los gustos.

Qué hacer en Santiago: ferias y eventos para disfrutar música, arte y gastronomía

Vendimia Lastarria

El festival reunirá a destacadas viñas del país en una celebración que mezcla degustaciones, gastronomía, música en vivo y distintas actividades culturales.

El barrio Lastarria se transformará en un punto de encuentro para quienes quieran recorrer stands de viñas, probar y disfrutar de propuestas gastronómicas de restaurantes del sector. Además, habrá una programación especial con sesiones de jazz, concursos, actividades familiares, maridajes musicales, conversatorios y experiencias ligadas al mundo del vino.

La entrada al festival es liberada, aunque quienes quieran vivir la experiencia completa podrán adquirir una copa con degustaciones, disponible por jornada y con cupos limitados.

Fecha: 16 y 17 de mayo

Hora: Sábado de 12:00 a 21:00 hrs. | Domingo de 12:00 a 20:00 hrs.

Lugar: Barrio Lastarria (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227 y Casa O Lastarria, Villavicencio 395)

Barro a la Mesa

Si estás buscando qué hacer en Santiago este fin de semana, Barro a la Mesa es un panorama ideal para quienes disfrutan de la artesanía y los objetos hechos a mano.

La muestra reúne a 45 expositores en una exposición y venta de cerámica contemporánea. El panorama invita a recorrer piezas únicas que combinan arte y creatividad.

Fecha: 15 al 17 de mayo

Hora: 11:00 a 20:00 hrs.

Lugar: Piso 1, MUT (Mercado Urbano Tobalaba)

Feria de Vinilos en Maipú

Durante la jornada habrá venta de vinilos, CDs, cassettes y libros relacionados con la música, además de expositores especializados para quienes disfrutan del coleccionismo o buscan piezas únicas para ampliar su colección.

También podrás encontrar poleras de música y cine para fanáticos de distintos estilos y disfrutar de música en vivo.

Fecha: 16 de mayo

Hora: 12:00 a 19:00 hrs.

Lugar: Auditorio Municipal de Maipú (Alberto Llona N°1889)

Entrada: Liberada

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales para recorrer historia y patrimonio

Santiago de Chile, el Kilómetro Cero

Si buscas qué hacer en Santiago, este recorrido guiado por el centro histórico es una excelente oportunidad para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

La experiencia “Santiago, arquitectura con historia”, invita a recorrer la Plaza de Armas y sus alrededores, visitando espacios icónicos como la Catedral Metropolitana, el Palacio Consistorial, el Portal Fernández Concha y el Museo de Santiago Casa Colorada. Un panorama ideal para quienes disfrutan de la arquitectura.

La actividad incluye transporte ida y vuelta desde el Campus UANDES y entrada al Museo Casa Colorada.

Fecha: 16 de mayo de 2026

Hora: 9:00 a 13:30 hrs.

Lugar: Recorrido por Plaza de Armas y centro histórico de Santiago

Entrada: $8.000 (incluye transporte y entrada al museo)

Día Internacional de los Museos

La jornada comenzará en el Museo Histórico Nacional con un diálogo sobre el papel de los museos como espacios de encuentro y reflexión en el Chile actual. Luego, los asistentes podrán participar en un recorrido por el museo, la Plaza de Armas y el Museo de Santiago Casa Colorada, en una experiencia pensada para conectar con la historia, el patrimonio y la vida cultural de la ciudad.

El evento finalizará con un cóctel de camaradería en el Patio Central del Museo Histórico Nacional, en una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.

Fecha: 16 de mayo de 2026

Hora: Desde las 11:30 hrs.

Lugar: Museo Histórico Nacional, Plaza de Armas y Museo de Santiago Casa Colorada

Qué hacer en Santiago: experiencias al aire libre para conectar con la naturaleza

Trekking Patrimonial Cerro San Ignacio

Este trekking patrimonial en Quilicura es una excelente alternativa para salir de la rutina y conocer uno de los espacios naturales más importantes de la comuna.

La actividad invita a recorrer el Cerro San Ignacio, reconocido como patrimonio natural local, en una experiencia guiada que permitirá descubrir parte de la herencia inca presente en el territorio, además de conocer la flora y fauna que habita este entorno.

Fecha: 16 de mayo

Hora: 10:00 hrs.

Lugar: Punto de inicio en el Centro Cultural Municipal de Quilicura

Taller de Cosecha y Conservación de Semillas

Este taller es una excelente oportunidad para acercarte al mundo de las huertas urbanas y conocer técnicas para cuidar tus propias plantas.

Durante la actividad, los asistentes aprenderán sobre recolección, selección y conservación de semillas para futuras temporadas, además de conocer métodos básicos para su resguardo e intercambio.

Es un panorama para promover la biodiversidad, el cultivo consciente y la conexión con la naturaleza en un espacio de aprendizaje colaborativo.