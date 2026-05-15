Pavez explica reportes de migrantes irregulares y responde a Chomali

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la indicación de su cartera que plantea que las instituciones de salud y de educación entreguen información de migrantes, solo se aplica en “procedimientos de expulsión migratoria”. Por lo que se “generó un mal entendido” con la ministra de Salud, May Chomali.



“Las instituciones permanentemente entregan información a las policías en múltiples procedimientos. Acá solamente estamos agregándole esa facultad que ya existe para los fines migratorios”, explicó.



Consultado por la “preocupación” que expresó sobre la indicación la ministra de Salud, Pávez aseguró que “nunca se han tocado los derechos y deberes de los pacientes, porque lo que usted nos está preguntando es sinónimo de decir que una persona, por ejemplo, que tiene orden de detención pendiente, por derecho y deberes de los pacientes no se pudiese obtener cierta información. Eso no es así”.



“Esto resguarda todas las garantías constitucionales, y lo que hace es que, cuando requiramos una información para poder materializar un procedimiento de sanción migratoria o de expulsión migratoria, podamos tener un documento, un dato. Tal cual como dijo el Presidente, para ubicar a las personas. Eso es todo”, agregó el subsecretario.



Agregó que la indicación “fue presentada el miércoles, fue bien acogida por parte de los senadores y se ha generado un malentendido porque aquí nadie está obligando a reportar a nadie”.



“La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar, y en ese sentido no hay ninguna descoordinación”, finalizó.