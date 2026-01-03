Home Nacional "kast: “la detención de nicolás maduro es una gran noticia p..."

Kast: “La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región”

El Presidente electo dijo, en su cuenta de X, que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo, José Antonio Kast, calificó como “una gran noticia para la región” la captura de Nicolás Maduro, por parte de EEUU, y aseguró que no es el mandatario legítimo de Venezuela.

Sobre los hechos registrados la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela, Kast publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
