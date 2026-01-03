El Presidente electo, José Antonio Kast, calificó como “una gran noticia para la región” la captura de Nicolás Maduro, por parte de EEUU, y aseguró que no es el mandatario legítimo de Venezuela.
Sobre los hechos registrados la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela, Kast publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:
“La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado.
Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional.
Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.
Kast: “La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región”
El Presidente electo dijo, en su cuenta de X, que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
El Presidente electo, José Antonio Kast, calificó como “una gran noticia para la región” la captura de Nicolás Maduro, por parte de EEUU, y aseguró que no es el mandatario legítimo de Venezuela.