La advertencia de Pamela Díaz a Facundo tras dura pelea en “¿Ganar o Servir?”: “La Fiera despierta, y cuando despierta…”

Una dura discusión tendrá la noche de este martes Pamela Díaz con Facundo González en “¿Ganar o Servir?”, pues de acuerdo al avance del próximo capítulo del reality de Canal 13, “La Fiera” protagonizará un tenso momento junto al argentino.

Según las imágenes del adelanto, todo ocurrió luego de que Díaz pidiera fuego para fumar, instante en el que Pangal Andrade le dijo que no fumara dentro de la casa.

En ese momento Facundo apareció en la cocina y se sumó a las palabras de Pangal, al señalar que “afuera sí, porque acá no se puede”.

Acto seguido, Pamela reaccionó molesta y encaró a Facundo comentando que “tú no te metas. ¿Por qué te metes en el plano? Que yo estoy hablando con Pangal. ¿Qué, te quieres hacer el simpático ahora? ¿Cuándo te conviene?”.

“¿Por qué cuando me conviene, de qué estás hablando. Yo siempre soy simpático, no hables hu… tampoco”, respondió el trasandino.

En tanto, la ex “Tierra Brava” mencionó que “apenas saludas, eres un maleducado”, mientras que González añadió: “Tú estás saludando mala onda, no yo. Yo te trato bien, no hables hu…”.

Por último, Pamela lanzó una particular advertencia a Facundo, tras expresar que “no, no, no, no. A mí no, porque la Fiera despierta, y cuando despierta, ya te enseñé ya…”.