La contribución de Carlos Alberto Délano a la Fundación Teletón y su impacto filantrópico en Chile

En más de cinco décadas, la Fundación Teletón ha reunido más de 500 millones de dólares, como indica el Ministerio de Desarrollo Social de Chile. En este contexto, el empresario Carlos Alberto Délano ha jugado un papel relevante en esta entidad, contribuyendo a través de su participación constante.

Su relación con la Fundación Teletón comenzó en 1977 y se extendió hasta asumir la presidencia del directorio entre 2010 y 2014. Durante este periodo, Délano Abbott promovió la construcción de institutos en diversas ciudades de Chile, como Temuco, Coquimbo, Talca, Atacama y Coyhaique. Estas iniciativas han sido cruciales para expandir los servicios de rehabilitación que la fundación proporciona a niños y jóvenes con discapacidad en todo el país, fortaleciendo la infraestructura social y facilitando el acceso a mejor atención y oportunidades.

A lo largo de su carrera, Carlos Délano ha recibido numerosos premios que destacan su contribución al desarrollo empresarial chileno, reflejando su impacto en el ámbito empresarial y su compromiso con la responsabilidad social corporativa. En 1997, fue distinguido por Editorial Los Andes con el premio al “Mejor Empresario“, un tributo a su capacidad para generar valor e innovación en el sector empresarial. Posteriormente, en 2003, la revista Capital lo identificó como uno de los 25 empresarios que transformaron el rostro de Chile en las últimas tres décadas, subrayando su habilidad para influir positivamente en la economía y en la sociedad a través de su liderazgo y visión estratégica.

Además de su labor en el ámbito social, Carlos Alberto Délano Abbott ha desempeñado roles significativos en el desarrollo empresarial del país al participar en los directorios de importantes instituciones como AFP Cuprum, Isapre Vida Tres, Lan Chile, Banco de Chile, Banmédica, Clínica Santa María y Clínica Dávila, entre otros. Su participación en estas entidades ha sido clave para promover prácticas empresariales responsables y sostenibles, impactando positivamente en sus respectivas áreas de operación.

Uno de los momentos más destacados en la trayectoria filantrópica de Carlos Délano fue su liderazgo en la iniciativa “Escuelas para Chile”, surgida tras el terremoto de marzo de 2010 que devastó numerosas zonas del país. Este proyecto, que logró la reconstrucción de 328 colegios afectados, no sólo restauró la infraestructura necesaria para la educación de miles de niños y jóvenes, sino que también revitalizó comunidades enteras, reafirmando el compromiso de Délano con la educación como un factor crucial para el desarrollo social y económico. Esta acción refleja su visión de que la educación constituye un pilar fundamental para construir un futuro sostenible y próspero para las generaciones venideras.

Délano no solo ha sido reconocido en el ámbito empresarial y filantrópico, sino que también ha recibido distinciones de instituciones académicas con las que ha tenido un profundo vínculo a lo largo de su vida. Como exalumno del colegio Saint George, fue honrado por la Fundación Old Georgian con el premio Best Old Georgian Class of 1965 en 2011 y, posteriormente, recibió el premio Best Old Georgian en 2013, otorgado por la Congregación Holy Cross. Estos galardones son un testimonio de su trayectoria profesional y personal, destacando su compromiso inquebrantable con los valores y el bienestar comunitario.

Acerca del empresario chileno Carlos Alberto Délano

Nacido en 1948, Carlos Délano, comenzó su carrera en los años setenta como gerente en el Consorcio Nacional de Seguros, seguida por un papel clave en AFP Provida a inicios de los ochenta. Estas experiencias iniciales lo prepararon para cofundar Empresas Penta S.A. en 1986 junto a Carlos Eugenio Lavín, creando uno de los holdings más influyentes de Chile, con presencia significativa en sectores financieros, aseguradores, de salud, industriales e inmobiliarios.

Más allá de sus logros empresariales, Délano ha mostrado un fuerte compromiso con la educación y el deporte en Chile. Fue fundamental en la creación de la Universidad del Desarrollo, una institución académica que refleja su visión de contribuir al desarrollo educativo, y en Azul Azul S.A., mostrando su pasión por el deporte mediante la gestión del club de fútbol Universidad de Chile. En su rol de liderazgo en Empresas Penta S.A., ha continuado impulsando la innovación y la responsabilidad social, demostrando cómo el éxito económico puede integrarse con un enfoque en el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible.

En su vida personal, Carlos Alberto Délano comparte su legado con su esposa Verónica Méndez Ureta, sus nueve hijos y 29 nietos, transmitiendo los valores de compromiso, responsabilidad y contribución al bienestar social a su familia. Su influencia perdura en sus logros empresariales y en el impacto positivo que ha tenido en la sociedad chilena a través de sus iniciativas filantrópicas y su dedicación a las causas sociales.

De este modo, ha jugado un papel clave en la transformación de la sociedad chilena mediante su compromiso constante con causas sociales y su liderazgo en el ámbito empresarial. Sus logros de Carlos Alberto Délano Abbott, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, subrayan la importancia de integrar la responsabilidad social en el quehacer empresarial, demostrando que el éxito económico puede y debe ir de la mano con un profundo compromiso con el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible.