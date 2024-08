“La gente me ha dado su apoyo y confío en un triunfo”: Edita Alarcón apuesta por imponer su sello de mujer en La Granja

Nacida y criada en La Granja, Edita Alarcón pretende convertirse en la nueva alcaldesa de la comuna, para así convertirse en la sucesora de Felipe Delpin, jefe comunal de la Democracia Cristiana (DC), que dejará el cargo luego de 12 años.



Por lo mismo, la licenciada en trabajo social, quiere imponer su propio estilo para los granjinos, marcado por su cercanía con la ciudadanía, y con el sello de mujer.



“Reconozco que se han hecho bien las cosas, agradezco el apoyo del actual alcalde, pero somos distintos y eso es lo que quiero que conozcan los vecinos de la comuna”, comentó.



El camino para Edita Alarcón ha sido largo. Primero se impuso en una elección entre representantes de la DC, y luego, en junio recién pasado, se impuso en la elección primaria de “Contigo Chile mejor” a Juan Valdés Valdés, quien durante la campaña recibió el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet.



La trabajadora social se impuso con el 51% de las preferencias con poco más de 3.500 votos, cifra que le dio el triunfo, pero que hoy la tienen bastante inquieta.



“La elección fue voluntaria, y los granjinos no se caracterizan por su participación, por lo mismo yo ya me encuentro haciendo un trabajo territorial antes que arranque la campaña de manera formal. La recepción de la gente ha sido muy positiva, la gente me apoyó en primera instancia y confío en el triunfo. Yo soy de la comuna y conozco de cerca las necesidades de la gente”, agregó Alarcón.

SEGURIDAD



Tal como ocurre en las grandes comunas del país, los principales ejes de la campaña liderada por Alarcón, habla de mayor seguridad, mejor infraestructura, salud mental y apoyo permanente con el deporte.



Entre las propuestas más concretas, Edita Alarcón plantea la creación de una ruta segura para escolares. “La idea es que se pueda tener resguardo en horario de entrada y salida. Han existido asaltos a los alumnos y para que esto no ocurra hay que iluminar y tener resguardo permanente”.



En la misma línea, y con la idea de mejorar la seguridad y la movilización de los granjinos, se plantea crecer en ciclovías, una gran falencia que existe en la comuna del sector sur de la capital.



“En Santiago ese tema es un poco elitista, y nosotros estamos bastante atrás. En La Granja tenemos tres rutas de ciclovías, son muy pocas e insignificantes. No existe ningún circuito ni una conexión, deben existir barrios locales donde se pueden implementar más de estas rutas. Es una preocupación de los vecinos, y así se nos planteó en diversos cabildos convocados”, agregó Edita Alarcón.



Finalmente sobre salud, Alarcón apunta a la situación mental de los vecinos, acusando que “acá hay mucho abandono, hay un miedo terrible a la soledad, es preocupante lo que ocurre con la tercera edad que muchas veces aparece desamparada”.