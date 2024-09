La NASA comparte colorido registro de Europa desde la Estación Espacial Internacional

La NASA compartió un video time-lapse en donde se expone un increíble y brillante escenario. El registro, muestra los reflejos producidos por la luz de las auroras boreales y las ciudades de Europa, mientras la Estación Espacial Internacional (ISS) se alineaba con la Vía Láctea.

El impresionante registro fue capturado por el astronauta Matthew Dominick durante una de las órbitas de la tripulación, aprovechando que, en ese momento, justo antes del amanecer, la Luna se encontraba oculta.

Cabe recordar que la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra una vez cada 90 minutos, por lo que las oportunidades para captar registros desde el espacio son bastante frecuentes, según recogió T13.

El despertar europeo, que fue captado por varias fotografías que se montan de forma secuencial, fue compartido en redes sociales, donde los usuarios se maravillaron con los colores y la inmensidad del espacio.

“Absolutamente impresionante”, “Hay algo realmente mágico en presenciar un amanecer desde el espacio” y “Un hermoso recordatorio de lo pequeños que somos en el gran esquema del universo”, fueron tan solo algunos de los comentarios que dejó la publicación.

