Landerretche: El Presupuesto no está ordenando las cuentas para la próxima crisis

El economista, académico y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche (PS), cuestionó que el Presupuesto 2025, que se discute actualmente en el Congreso Nacional, no busque “recomponer las cuentas” fiscales de Chile tras la pandemia y no considere otra crisis que podría ocurrir en un escenario de crecimiento “mediocre”.



En diálogo con Radio Cooperativa, afirmó que “Chile se caracterizó por mucho tiempo por ser un país muy responsable con sus cuentas fiscales, en algún momento fue quizás el único país en desarrollo que casi pagó completamente su deuda externa”.



“Teníamos riqueza neta, inversiones en el extranjero, no hay otro país latinoamericano que lo haya logrado nunca, pero en los últimos años se nos soltaron las trenzas y se fueron deteriorando las cuentas fiscales”, agregó.



En este momento, afirmó, “tenemos una deuda pública bruta muy parecida a principios de los 90″, que “es alta”, aunque no a niveles “tan preocupantes” como en otros países de la región.



No obstante, “hay que preguntarse si creen que la última crisis que va a enfrentar Chile fue la pandemia”, enfatizando en la falta de responsabilidad fiscal en la anticipación de escenarios económicos de crisis.



“Hace diferencias un Estado que está sobreendeudado creyendo que nunca más va a ocurrir nada”, se preguntó. “O más bien lo responsable que hace cualquier persona que maneja las cuentas de su casa es entender que cuando tiene un poquito de espacio tiene que recomponer las finanzas de la casa, para enfrentar la siguiente crisis. El Presupuesto actual no está haciendo eso”, sostuvo.



En cuanto, al Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 0% de septiembre, el académico dijo que “no hay que autoengañarse”, apuntando a las celebraciones de Fiestas Patrias extendidas como factor, ya que “la gente que estaba haciendo pronósticos de una mejor cifra sabía que venían estos feriados, por lo que eso no explica que fuera sorpresivo”, subrayó.



Landerretche llamó a “tener cuidado con la discusión pública”, puesto que “hoy hay una cierta tendencia hacia una disposición un poco histérica respecto de las cifras; mirar de esa manera el Imacec, que es en sí mismo una cifra volátil, y comentar el mes es un poquito entrar en la lógica histérica tipo Twitter”.



“Más bien, hay que mirar las tendencias”, y si se mira los últimos ocho meses, “tenemos un sube baja del Imacec”.



En esta línea, “a pesar de que la cifra es mala, sigue dentro de la misma tendencia en que la economía va muy lentamente reacelerando y convergiendo a un nivel de crecimiento bastante mediocre, pero bastante superior al que tuvimos en las profundidades de la pandemia”.

FOMENTAR CRECIMIENTO



Para fomentar el crecimiento económico, Landerretche apuntó que hay medidas de corto plazo que podrían conseguir una estimulación, como aumentar el gasto fiscal o que el Banco Central siga bajando las tasas, pero subrayó que “lo importante es cómo uno genera mayores capacidades productivas”.



En esa línea, expuso que se debe promover “la infraestructura, la educación pública y la formación de competencias en trabajadores”, asuntos que deberían “ser lo lógico en un discurso de una izquierda, pero aparentemente no es lo que está de moda”.



Mientras tanto, reprochó, “en la derecha el discurso es que lo único que habría que hacer es bajar impuestos, y tengo serias dudas de que eso sea verdad”.



“La política, en general, está bastante perdida en términos de estrategias de crecimiento”, lamentó.



Ante ello, planteó que “en el corto plazo hay cosas muy concretas que podemos hacer”, atendiendo que “en Chile tenemos desde hace bastante tiempo un retraso muy significativo en obras públicas e infraestructura”.



“En otros tiempos, una de las características de los años dorados de crecimiento en los tiempos de la Concertación, es que Chile se volvió un país líder en infraestructura a nivel de países emergentes latinoamericanos”, comentó.



Añadió que “hoy ya no es cierto: estamos retrasados en puertos, embalses, caminos, tenemos las ciudades hechas pedazos, los parques que no sabemos para qué se usan”.



“Falta una inversión muy agresiva en infraestructura. Como proporción del PIB, hoy Chile invierte menos de un tercio que en los años dorados de crecimiento”, subrayó.



En ese marco, dijo, también aparece el problema de la “permisología”, que demora las inversiones. No obstante, advirtió que dos tercios de los tiempos de retraso de los proyectos se suelen explicar por recursos judiciales.



“De poco sirve que el Estado sea rápido para aprobar un permiso si se puede detener completamente en tribunales. La reforma que se necesita para realmente acelerar la permisología, es más profunda de lo que se conversa”, afirmó.



Recordó también que “otra característica que tenía Chile en los años de crecimiento es que hubo una apuesta, en el caso del Presidente Frei (Ruiz-Tagle), para que unidades, ministerios y empresas públicas estuvieran gestionadas por gerentes públicos”.



“Hoy no se nombran gerentes públicos, sino a amigos que perdieron alguna elección. Entonces, la calidad de la gestión pública cae”, aseguró.



Alertó, por otro lado, que “la educación estatal está en una crisis cuasi terminal”. Por ello, “hay que acelerar muy fuertemente nuestra mejoría en términos de calidad, exigencia, rigor y formación de hábitos de trabajo, de estudio y disciplina, en la educación”.



También promover “la reformación de los niveles de competencia de los trabajadores chilenos, uno tendría que hacer un programa masivo de recapacitación”.