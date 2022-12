Lanzan “Microrelatos atravesados” del varias veces ganador de concurso literario para personas con discapacidad mental

En el Centro Cultural La Moneda, en el Espacio Wiphala, se lanzó este miércoles el libro “Microrelatos atravesados”, una obra autogestionada, que ahora se presenta en una edición mejorada y aumentada, editada e impresa por Hogar de Cristo.

“Tengo amigas con distintos beneficios. Tengo una amiga para sustituir una amante que no tengo. Tengo una amiga psicóloga porque es muy buena consejera. Tengo una amiga secreta que no conoceré jamás. Tengo una amiga doctora en listas de espera. Tengo tres amigas abogadas una para demandar, otra para defenderme de las que me demandan y una que me tramita y me tramita su amor. Pero la más importante de todas es una amiga psiquiatra que vela por mi locura y que me dice que sólo tengo amigas imaginarias, incluida ella”.

Ese relato y varios otros son parte de “Microcuentos atravesados”, escritos por William Ortiz (54), quien ya ganó dos veces el concurso literario “Vuelen, plumas”, que organiza Hogar de Cristo para estimular la creatividad e inclusión de quienes tienen discapacidad síquica o intelectual.

“Escribo para explicar o explicarme la esquizofrenia”, dice William, con una naturalidad precisa. No le teme a las palabras ni a la verdad. “Soy feliz cada cierto rato, como cuando tomo conciencia de lo maravilloso que es ver, tocar, tener vista, estar vivo, pero hay veces en que digo cómo lo hago con esta enfermedad que llevo a cuestas… Entonces escribo sobre eso, sin clichés, sin frases y palabras manidas”, manifiesta.

El libro fue presentado por el conocido psiquiatra y escritor, León Cohen, quien sostiene que “la mejor manera de mantener la sanidad mental es escribir”. Y agrega: “La nuestra es una cultura que se caracteriza por su carácter contenido, que se expresa de manera sorda. Por eso los micro relatos de William, cobran tanta relevancia, además de su talento literario está la honestidad de su prosa”, concluye León.