Las mejores picadas y cocinerías de La Vega y sus alrededores: qué hacer en Santiago para almorzar

Con más de 200 años de historia, La Vega Central es uno de los epicentros indiscutidos de Santiago. Entre sus inmensos galpones no solo se consiguen las mejores frutas, verduras, carnes y especias, sino que también se esconde un verdadero paraíso gastronómico.

Si frecuentas el sector o planeas una visita y te preguntas qué hacer en Santiago para probar las mejores picadas, armamos la ruta definitiva. Desde sándwiches y completos gigantes hasta los platos más representativos de la tradición chilena, descubre aquí cinco locales imperdibles.

Desayunos del mercado desde 1950

La Negrita

Con más de siete décadas de funcionamiento en el Local 92 de La Vega Central, esta cafetería es una parada obligatoria para quienes buscan qué hacer en Santiago apenas abre el mercado. Su propuesta es directa: desayunos contundentes y preparaciones clásicas que mantienen precios accesibles.

El menú es variado; para beber hay desde té, café y jugos naturales, junto a opciones simples para el desayuno como sándwich de huevo y sopaipillas con jamón y palta.

La carta de sándwiches calientes ofrece barros luco, churrascos, lomos italianos, barros jarpa y rellenos como arrollado, pernil, lengua y gorda. También hay sándwiches veganos, disponibles al mismo valor que las versiones tradicionales.

Qué hacer en Santiago para comer sándwiches de un kilo

Donde El Nano

Este local es el jefe final de las grandes proporciones. Donde El Nano se ha especializado en llevar la tradición de la fuente de soda chilena al extremo.

Su plato insignia es el Súper Nano, un sándwich que llega a superar el kilo de peso, de dimensiones masivas, siendo una torre de comida cubierta por una capa de queso derretido. O si eres de los que prefieren los completos, cuentan con el Doblete: una preparación con dos vienesas sureñas y una carga de acompañamientos tan abundante que sobrepasa la resistencia del pan.

Su casa de origen se encuentra en La Vega Central (Local 235). Y también están ubicados en Pío Nono 226, en el Barrio Bellavista, manteniendo las mismas proporciones que los hicieron conocidos en el mercado.

Arrollado casero y el mejor terremoto

La Piojera

Bautizado en 1922 por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma, este local es hoy el punto de encuentro por excelencia para probar los sabores chilenos más tradicionales a pasos de La Vega Central.

Con más de 100 años de historia, su barra está dominada por una especialidad indiscutida: el Terremoto y sus múltiples versiones. Para comer, la oferta destaca con clásicos contundentes como arrollados, parrilladas, chorrillanas y cazuelas.

Toda esta experiencia de patrimonio y abundancia se encuentra en Aillavilú 1030, a pasos de la Estación Mapocho.

Qué hacer en Santiago para comer rico y barato

La Colocolina

Ubicada en el comedor central (Local 924), este clásico de La Vega ofrece la mejor comida casera con precios que parten desde los $5.000.

Con más de 50 años de historia, su menú es 100 % chileno, destacando preparaciones contundentes como porotos con riendas, pastel de choclo, pollo asado y arroz salteado.

Ya seas hincha del Cacique o no, sentarse en sus mesas es una parada para recargar energías después de recorrer los grandes galpones del mercado santiaguino.

Auténtica sazón peruana en la Vega Chica

Chikita Restaurant

Si entre tanto recorrido te preguntas qué hacer en Santiago para disfrutar de la verdadera gastronomía peruana sin salir del circuito de los mercados, este rincón es una de las paradas.

Ubicado en la Vega Chica (Artesanos 719, Local 38, segundo pasillo), Chikita Restaurant despliega todo el sabor del país vecino. Su oferta abarca desde contundentes caldos y menús diarios, hasta platos a la carta que no fallan: ceviche fresco, chicharrón de pescado, tallarín con pollo, arroz con mariscos y más.