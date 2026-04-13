Fiscal supraterritorial: “El secreto bancario no es un problema para perseguir delitos”

El fiscal Miguel Ángel Orellana, recientemente nombrado como titular de la nueva Fiscalía Supraterritorial, dijo que el secreto bancario no representa un obstáculo para la persecución penal. “El secreto bancario no es un problema para perseguir delitos”, afirmó en medio del debate legislativo sobre el Subsistema de Inteligencia Económica.



En entrevista con Radio Pauta, Orellana explicó que “el secreto bancario desde hace mucho tiempo no es un verdadero inconveniente. Tenemos bastante fluidez en relación a la obtención de la información financiera. Además, hay una buena coordinación con la Unidad de Análisis Financiero”.



El persecutor destacó además la rapidez de los tribunales cuando el Ministerio Público solicita levantar esta reserva. “Son bastante rápidos y eficientes”, señaló, subrayando que “en lo que atañe al rol de la Fiscalía, no tenemos un inconveniente sobre ese punto”.



El proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica fue aprobado en marzo por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tercer trámite en el Senado.



La iniciativa ha generado resistencia en sectores oficialistas, que cuestionan la posibilidad de levantar el secreto bancario sin orden judicial.