Gala Caldirola aclara supuesta mala relación con Coté López tras polémico “like”: “Le tengo mucho cariño”

Gala Caldirola salió al paso de una inesperada polémica que se generó en redes sociales, la cual tiene relación con Coté López, exesposa de su actual pareja, Luis Jiménez.

Todo se originó luego de un “like” que le dio la modelo española a un comentario contra López.

Dicho mensaje decía: “Coté López no soportando y subirá cualquier video tratando de llamar la atención”.

Gala desmiente rivalidad

Bajo ese contexto, Caldirola alzó la voz en sus historias de Instagram, donde desmintió una supuesta rivalidad que tendría con la influencer.

“Se va a crear una situación muy incómoda por mi culpa, porque yo soy muy pava. La verdad es que yo quería eliminar un comentario porque me molestan profundamente los comentarios que tratan de crear una mala onda o rivalidad entre la Jose y yo”, señaló.

En ese marco, confesó que “quería borrar un comentario y lo pasé a llevar y le di like, no me di cuenta”.

“Me molesta que traten de poner en rivalidad, comparando a dos mujeres. Yo soy una mujer de padres separados, yo estoy separada y tengo una hija. Sé lo importante y a la vez lo difícil que es que los padres tengan buena onda”, sostuvo.

A la vez, Gala planteó que “desde que yo estoy con Luis, la verdad es que la Jose siempre ha tirado buena onda, siempre nos ha dicho que se alegra. Yo a la Jose le tengo mucho cariño, me llevo bien con ella desde antes de iniciar mi relación con él. Me molesta que traten de crear una mala onda, una rivalidad entre ella y yo porque no existe”.

También, enfatizó en que “no podría ni quiero ni me pretendo comparar con el pasado: 18 años juntos y cuatro hijos con los que yo me llevo súper bien. Creo que la base para construir una relación bonita con los niños es llevarme bien con la mamá. Quiero nutrir esa relación, llevarnos bien, compartir con los cuatro, es un cariño genuino”.

“Es grato decir que nos llevamos todo bien, los niños entienden. Con Luis tenemos una relación muy sana, con la Jose nos llevamos bien, hay respeto. No me gustaría que la gente crea que yo quiero que exista una mala onda”, sentenció.