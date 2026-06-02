Kast nombró a nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad

El Presidente José Antonio Kast nombró a los reemplazantes de Andrés Jouannet Valderrama, exsubsecretario de Seguridad Pública, y de Ana Victoria Quintana Olguín, exsubsecretaria de Prevención del Delito.



Por medio de un comunicado oficial se informó que sus puestos serán ocupados, respectivamente, por María del Pilar Giannini Bravo y por Gonzalo Guerrero Valle.

Doctora en Ciencia Política

María del Pilar Giannini Bravo, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública, es cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Cuenta con experiencia en políticas públicas de seguridad, modernización institucional y coordinación policial.



Fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros. También ha desarrollado trabajo en seguridad comunal y coordinación municipal.

Doctor en Derecho y Ciencia Política

Gonzalo Guerrero Valle, el nuevo subsecretario de Prevención del Delito, es abogado, LLM magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, MSc in Political Sociology de la London School of Economics y Doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universitat de Barcelona. Cuenta con experiencia en gestión pública, coordinación institucional y asesoría en materias de gobierno.



Se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También fue secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, vinculada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El Gobierno agradeció el trabajo desarrollado por Andrés Jouannet Valderrama y por Ana Victoria Quintana Olguín, “especialmente su contribución al proceso de instalación y fortalecimiento del Ministerio, así como a la coordinación institucional frente a una de las principales prioridades del país”.