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VIDEO: Marco Rubio dice que Irán estaría dispuesta a “negociar aspectos sobre su programa nuclear”
Marco Rubio aseguró este martes que Irán ha mostrado una mayor disposición al diálogo, luego de aceptar discutir aspectos de su programa nuclear que hasta ahora consideraba fuera de negociación. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, este cambio de postura podría facilitar la reanudación de las conversaciones diplomáticas y abrir la posibilidad de un acuerdo que ayude a disminuir las tensiones en Oriente Próximo.