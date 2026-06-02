Biministro Mas destaca crédito al empleo: “La medida es muy celebrada”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el crédito al empleo que se encuentra incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional.



En entrevista con Radio Pauta, Mas señaló que “cuando usted habla en el sector gastronómico, por ejemplo, las pymes, esta medida, la verdad que es muy celebrada. El sector turismo también. Lo favorece en forma directa”.



Añadió que al reunirse con las pymes “lo primero o segundo que sale en la conversación es capital de trabajo”.

“Estamos dispuestos a conversar”

Respecto a si están dispuestos a discutir sobre este mecanismo, Mas dijo que “creemos en la complementación del paquete, pero estamos dispuestos a conversar y a hacer algunas concesiones. Todo lo podemos revisar pensando que este es un paquete de medidas que se viera a aprobar pronto y generará crecimiento en Chile”.



Al ser consultado si el proyecto de Reconstrucción podría beneficiar más a las grandes empresas que a las pequeñas empresas, el biministro manifestó: “Beneficia a Chile. Esto pone el énfasis en el crecimiento, es un paquete de medidas que implementadas debieran traer un crecimiento de 0,7%”.



Mas abordó también la caída de 1,2% del Imacec de abril y apuntó a una baja en la minería. “Dentro del mundo de la minería, si uno hace un zoom, en la minería estatal hay un factor como del 50%. Y eso es Codelco”, indicó.



El secretario de Estado detalló que “hace algunos años, no muchos, Codelco producía 1.700.000 toneladas anuales. Y el año pasado cerramos con 1.300.000 toneladas. La potencialidad que tiene Codelco de generar más recursos es relevante”.



“Codelco afecta en el Imacec, sin duda, eso lo que muestra es la relevancia que tiene Codelco dentro del país. Es por eso que dimos una pelea relevante para poder instalar a los representantes del Gobierno en ese directorio y que trataran de hacer los cambios que son urgentes”, añadió.