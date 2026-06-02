Home Nacional "cámara aprueba proyecto de escuelas protegidas y lo despacha a le..."

Cámara aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley: fue clave apoyo de la DC

La iniciativa del Gobierno, que busca establecer medidas de seguridad y orden en la comunidad educativa, fue aprobada en general con 105 votos a favor, 46 en contra y sin abstenciones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Cámara aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley: fue clave apoyo de la DC

La Cámara de Diputados despachó este martes a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno de Kast.

La iniciativa, que se encontraba en su tercer trámite constitucional, busca establecer medidas de seguridad y orden en la comunidad educativa

Según consignó Emol, fue aprobada en general con 105 votos a favor (incluido el apoyo clave de la DC), 46 en contra y sin abstenciones. 

En dicho proceso se contemplaron las modificaciones incorporadas por el Senado, a excepción de aquellas en las que se solicitó una votación separada.

Respecto a las enmiendas específicas, la modificación del Senado al número 2 del artículo 1 fue aprobada con 119 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Esta última fue del diputado René Alinco (IND). 

La enmienda al artículo 5, que incorporó un nuevo numeral 2, tuvo 105 votos a favor, 45 en contra y la abstención del diputado Alinco.

Ministra Arzola destaca aprobación

En declaraciones obtenidas por el citado medio, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación y explicó los cambios que hizo el Senado. “La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder a el beneficio de la gratuidad”, señaló.

“Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años”, añadió. 

Además, mencionó que “también quienes, digamos, cometan también delitos posteriores a haber adquirido el beneficio, quedan sujetos a la misma inhabilidad”.

Asimismo, indicó que un cambio “tiene que ver con que la revisión de mochila se haga a través del reconocimiento de lo que es la revisión amplia o masiva vs. aquella que requiere de que el estudiante pase a una sala privada”. 

“Se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante, para proteger también que a los adultos que llevan a cabo la revisión, que ellos puedan estar en presencia de dos adultos y que haya un acta”, enfatizó. 

Cabe destacar que las bancadas del PS, PPD, PC y Frente Amplio anunciaron múltiples reservas de constitucionalidad tras la aprobación del proyecto.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast nombró a nuevos subsecretarios del Ministerio de ...

Por medio de un comunicado oficial se informó que María del Pilar Giannini Bravo y Gonzalo Guerrero Valle serán los nuevos subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

Leer mas
Economía
Biministro Mas destaca crédito al empleo: “La me...

El titular de Economía y Minería, en entrevista con Radio Pauta, dijo que “cuando usted habla en el sector gastronómico, por ejemplo, las pymes, esta medida, la verdad que es muy celebrada. El sector turismo también. Lo favorece en forma directa”.

Leer mas
Economía
Hacienda ingresará este miércoles proyecto para contra...

El ministro Jorge Quiroz explicó el origen de esta necesidad. “La decisión es bastante simple desde el punto de vista aritmético. En el Informe de Finanzas Públicas mostramos que existía una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos. Como consecuencia, proyectamos para este año un déficit de 2,4 puntos del PIB, superior al 1,5% contemplado en la Ley de Presupuestos aprobada el año pasado”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
23
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/