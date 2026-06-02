Cámara aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley: fue clave apoyo de la DC

La Cámara de Diputados despachó este martes a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno de Kast.

La iniciativa, que se encontraba en su tercer trámite constitucional, busca establecer medidas de seguridad y orden en la comunidad educativa.

Según consignó Emol, fue aprobada en general con 105 votos a favor (incluido el apoyo clave de la DC), 46 en contra y sin abstenciones.

En dicho proceso se contemplaron las modificaciones incorporadas por el Senado, a excepción de aquellas en las que se solicitó una votación separada.

Respecto a las enmiendas específicas, la modificación del Senado al número 2 del artículo 1 fue aprobada con 119 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Esta última fue del diputado René Alinco (IND).

La enmienda al artículo 5, que incorporó un nuevo numeral 2, tuvo 105 votos a favor, 45 en contra y la abstención del diputado Alinco.

Ministra Arzola destaca aprobación

En declaraciones obtenidas por el citado medio, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación y explicó los cambios que hizo el Senado. “La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder a el beneficio de la gratuidad”, señaló.

“Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años”, añadió.

Además, mencionó que “también quienes, digamos, cometan también delitos posteriores a haber adquirido el beneficio, quedan sujetos a la misma inhabilidad”.

Asimismo, indicó que un cambio “tiene que ver con que la revisión de mochila se haga a través del reconocimiento de lo que es la revisión amplia o masiva vs. aquella que requiere de que el estudiante pase a una sala privada”.

“Se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante, para proteger también que a los adultos que llevan a cabo la revisión, que ellos puedan estar en presencia de dos adultos y que haya un acta”, enfatizó.

Cabe destacar que las bancadas del PS, PPD, PC y Frente Amplio anunciaron múltiples reservas de constitucionalidad tras la aprobación del proyecto.