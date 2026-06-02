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Marlen Olivari defiende a Ernesto Belloni luego de polémica con Paty Cofré: “Jamás agrediría a una mujer”

La ex “Morandé con compañía” expresó su apoyo hacia al comediante, después de la acusación que realizó Cofré, quien aseguró que Belloni la agredió hace años en un sketch.

Leonardo Medina
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Marlen Olivari defiende a Ernesto Belloni luego de polémica con Paty Cofré: “Jamás agrediría a una mujer”

Marlen Olivari salió en defensa de Ernesto Belloni, tras el revuelo que causó la polémica acusación que realizó Paty Cofré en contra del humorista. 

Hace algunos días, en el primer capítulo de la nueva temporada de “La Divina Comida” (Chilevisión), Cofré aseguró que en el pasado sufrió una agresión por parte de Belloni en un sketch.

“Viene y me manda un charchazo aquí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: ‘¿qué te pasó? Me pegaste’ (…) Le dije: ‘Me pedís disculpas o me voy y te cag… el sketch’”, indicó Paty.

En este sentido, en medio de las diferentes reacciones que generó la acusación, Olivari alzó la voz y expresó su apoyo hacia Belloni. 

En un mensaje enviado a la periodista Fany Mazuela, que fue leído en el programa “Que te lo digo”, Marlen dijo que “cada vez que vamos a debutar con un nuevo espectáculo con Ernesto, como ahora con ‘Marlenísima’, surge alguna acusación grave hacia él”. 

“Lo conozco hace 30 años, es mi amigo y partner de trabajo, y jamás agrediría a una mujer, a una persona”, añadió. 

Además, destacó sobre el intérprete de “Che Copete” que “es un tremendo ser humano”. 

Por su parte, mencionó que si bien “adoro a Paty, se le vio muy confundida en su relato y es bastante probable que haya estado libreteada y no soy la única que lo piensa”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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