Las reacciones tras el discurso de Beatriz Hevia

El discurso que pronunció la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, en la ceremonia de entrega de la propuesta de Carta Fundamental al Presidente Boric no pasó inadvertido.

El ahora exconsejero de Convergencia Social (CS), Yerko Ljubetic, fue uno de los que abordó la alocución.

“Se abanderizó con una posición, cosa que rompe la tradición con los presidentes, y nos habló de una propuesta que no es la que conocemos, nos habla de una propuesta que nos habla de diversidad, pluralidad, y esta es una propuesta que no une, que no se hace cargo de demandas de ciudadanía”, manifestó Ljubetic.



Asimismo, señaló estar “muy confiado” respecto a que la ciudadanía votará mayormente por la opción “En contra” en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.



Por su parte, el integrante de la Comisión Experta, Máximo Pavez, expresó estar “muy conforme con el texto que se presenta porque es un texto responsable, que está en sintonía con lo que votó la ciudadanía el 4 de septiembre y el 7 de mayo”.



En tanto, el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, descartó que el Congreso Nacional impulse un eventual tercer proceso constitucional si es que la propuesta llega a ser rechazada.



En esta línea, aseguró que “a medida que la gente conozca el texto y las ventajas que tiene en materia de seguridad ciudadana, sentar las bases para que Chile vuelva a crecer, va a votar ‘A favor’ del texto. Y si se vota en contra se tiene que cerrar el proceso. Yo creo que tenemos que darle un respiro a la ciudadanía, y si se vota a favor también”.



“Descarto absolutamente la cocina del Congreso. El Congreso no va a hacer la Constitución: o la aprueba la ciudadanía o no tenemos nueva Constitución”, agregó.