Latorre ante reparos del PC a “Apruebo para Concretar”: “Se filtró un borrador que no está cerrado”

La directiva de Revolución Democrática (RD) se reunió con el Presidente Gabriel Boric, en el marco de los encuentros que el Mandatario está sosteniendo con los partidos oficialistas este viernes en La Moneda.



Tras el encuentro, el presidente de la colectividad, senador Juan Ignacio Latorre, se refirió a las recientes declaraciones del timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien presentó reparos al borrador “Apruebo para Concretar” que trascendió desde el Frente Amplio.



En dicho texto aparecen 12 propuestas de ley en caso de que la nueva Constitución se apruebe el próximo 4 de septiembre. Al respecto, Teillier indicó que “la posición nuestra es que estamos abiertos a discutir, pero tal vez en la forma tenemos algunos reparos. Nos parece que no es bueno atribuirse la soberanía popular en este caso”.



Consultado por el tema, Latorre aseguró que “es una conversación que viene hace bastante tiempo. Nuestra jefa de bancada en la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, lo planteó hace varias semanas en una entrevista y es parte de conversaciones que se están teniendo respecto a la implementación legislativa en caso de que gane el Apruebo”.



“Si uno lee el texto, muchos de los principios o de los derechos consagrados en la nueva Constitución, los incisos a continuación, dicen concretamente que será la ley y el Congreso que deberá materializar aquellos principios”, agregó.



“Por ejemplo en materia de seguridad social, en derechos sexuales y reproductivos, el aborto. No como decía Felipe Kast, que decía que la nueva Constitución establece el aborto hasta los nueve meses. Porque se le olvidó leer que a renglón seguido dice que será la ley la que implemente aquella medida, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y todos los países que tienen aborto legal, la ley establece las semanas, por ejemplo, en que se permite, y las condiciones sanitarias, etcétera”, añadió.



El senador afirmó que “obviamente, que las y los parlamentarios vamos a tener un deber y un mandato constitucional de aterrizar el texto, de hacer adecuaciones legislativas. Y esas son conversaciones que estamos teniendo”.



Finalmente, aclaró que “se filtró un borrador que no está cerrado, está siendo revisado por múltiples personas del Frente Amplio. Se filtró a la prensa lamentablemente, e insisto, es un borrador, no es un texto definitivo”.

CARTA DE LAGOS



Por otro lado, Latorre valoró la última carta donde el expresidente Ricardo Lagos se desmarca del Rechazo y dice que “en caso de que ganara el Apruebo tenemos una gran ventaja”.



“Valoro que el expresidente Lagos hoy día de un paso adelante en términos de decir que el texto de la Constitución es un piso para avanzar, es un guiño al Apruebo. Él no ha dicho necesariamente que va a votar Apruebo, pero claramente es una diferencia respecto a su carta anterior, donde daba a entender -o creo que en una entrevista lo dijo- que podía llegar a votar en blanco”, consignó el legislador.



El senador aseveró que “estamos en un momento histórico, de definiciones, y creo que los expresidentes tienen que dar sus definiciones, me parece que es lo legítimo en un debate democrático”.



De esta manera, advirtió que “por eso también me llama la atención el silencio de Sebastián Piñera. Parece que le está haciendo caso al Rojo Edwards, a José Antonio Kast, de que lo tengan fondeado”.



“Valoro y saludo la carta del expresidente Lagos. Creo que ayuda y le habla a gente que pueda estar indecisa, con temores, disipando dudas. Me parece que es un avance y todo suma al Apruebo para que gane el 4 de septiembre”, complementó.



En tanto, la secretaria general de RD, Araceli Farías, se refirió a la reunión con el Presidente y destacó que “hemos abordado que estamos a total disposición para seguir empujando este gobierno de transformaciones desde los territorios, poner a disposición nuestra militancia, como también las distintitas autoridades tanto a nivel local, como concejalías, alcaldías, consejerías regionales, y la bancada parlamentaria”.