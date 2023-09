¿Llueve este viernes? Meteorólogo detalla cuándo comienzan las precipitaciones en Santiago

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, actualizó este viernes su informe del Tiempo, apuntando a las lluvias en Santiago durante este fin de semana.

También han anunciado eventos con los que “hay que tener atención” los siguientes días.

Marcone ratificó las precipitaciones para este sábado y anticipó que “también vamos a tener en la semana”.

“Se viene podríamos decir una semana completa, no todos los días con precipitaciones, pero completa bastante nublada. Incluso, revisando los últimos antecedentes, hay otra probabilidad aparte, de la de este domingo y la del miércoles, otra el próximo domingo, que es 10 de septiembre, así que ojo que se van a venir los primeros días de septiembre bastante activos”, afirmó Marcone, consignó T13.

“Este fenómeno de El Niño no nos quiere soltar todavía en cuanto a que llegue la primavera, así que vamos a tener una semana fría, una semana gris y una semana, no todos los días, pero con algunos días con precipitaciones en la zona central, en la zona centro-sur, el sur al menos por ahora no el fin de semana pero si también regresan la próxima semana, y también el centro-norte podría recibir algunos chubascos durante este fin de semana”, detalló.

LLUVIAS EN SANTIAGO

Respecto a la posibilidad de que las lluvias se adelanten a lo que estaba pronosticado y comiencen durante este viernes en la zona central, el meteorólogo explicó que “si cae algo van a ser solamente algunos chubascos ocasionales, principalmente en sectores precordilleranos, algo quizás en sector oriente, no se descarta igualmente en el valle, me refiero en Santiago, en Rancagua, por ejemplo, pero si cae sería algo muy ocasional el día de hoy”.

Además, este sábado ya “comienzan a llegar algunos chubascos un poquito más intermitentes, pero siempre dentro de la categoría débil”.

En su informe Gianfranco Marcone también apuntó al evento del próximo miércoles, advirtiendo que “sí podría estar asociado a un río atmosférico, nuevamente en la zona centro-sur del país, mucho más débil que los anteriores, pero igualmente hay que tener atención porque se puede fortalecer y además que son zonas que están saturadas por las precipitaciones”.