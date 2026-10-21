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Lluvias en Santiago: revisa el pronóstico para este miércoles y los próximos días

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la Región Metropolitana mantendrá condiciones de inestabilidad durante gran parte del día. Además, se esperan precipitaciones de distinta intensidad, especialmente durante la tarde.

Eduardo Córdova
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Lluvias en Santiago: revisa el pronóstico para este miércoles y los próximos días

Las lluvias continuarán en Santiago este miércoles 21 de octubre, en una jornada marcada por los cielos nublados, los chubascos y una temperatura máxima de 19 °C.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la Región Metropolitana mantendrá condiciones de inestabilidad durante gran parte del día. Además, se esperan precipitaciones de distinta intensidad, especialmente durante la tarde.

¿A qué hora lloverá en Santiago este miércoles?

Según el pronóstico, durante la mañana podrían registrarse chubascos aislados en la capital. Sin embargo, las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde, recogió 24 Horas.

En tanto, para la noche se esperan nuevamente chubascos aislados. La proyección citada contempla una acumulación cercana a 5 milímetros de lluvia durante la jornada.

Por este motivo, se recomienda considerar las condiciones meteorológicas al planificar los desplazamientos y mantener precaución al conducir sobre pavimento mojado.

¿Seguirá lloviendo el jueves y viernes en Santiago?

El pronóstico también anticipa condiciones inestables para el jueves 22 y el viernes 23 de octubre.

De acuerdo con la información de Meteored mencionada en el reporte, las precipitaciones podrían superar los 10 milímetros durante estas jornadas.

Además, el jueves existe la posibilidad de que se repitan las tormentas eléctricas en la Región Metropolitana. No obstante, el reporte no precisa los sectores donde podrían concentrarse estos fenómenos ni sus horarios.

Así, Santiago enfrentará varios días con nubosidad y posibilidad de lluvia durante la segunda mitad de la semana.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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