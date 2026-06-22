“Lo mejor de este canal”: Neme anuncia en grande la llegada de nueva periodista a “Mucho Gusto”

Katherine Ibáñez se reincorporó este lunes al matinal “Mucho Gusto”, marcando uno de los principales movimientos de Mega en el inicio de la semana. Su regreso fue celebrado en pantalla por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

La periodista había dejado el programa en abril de este año para asumir un nuevo desafío profesional dentro de la señal. En ese período pasó a formar parte del espacio “Carmen Gloria: Fuerte y Claro”.

Ibáñez se desempeñó anteriormente como editora de “Mucho Gusto”. Ahora retorna con un nuevo rol, ya que ejercerá como notera del matinal, ocupando la vacante que dejó César Campos.

El regreso de la comunicadora fue destacado por los conductores del programa una vez finalizado un despacho en vivo.

José Antonio Neme aprovechó la instancia para manifestar públicamente su entusiasmo por el retorno de la periodista. “Perdón, voy a hacer una desclasificación acá, a lo mejor algo incómoda, pero lo tengo que decir. ¡Me encanta que Kathy esté de vuelta!”, expresó, de acuerdo a La Hora.

Luego, el animador continuó con los elogios hacia la profesional. “Lo mejor de este canal, la mejor periodista, la mejor editora, la mejor movilera”, enfatizó.

Los elogios de Neme y Doggenweiler

José Antonio Neme aseguró que nunca compartió la decisión de que Katherine Ibáñez dejara el equipo de “Mucho Gusto”. Incluso recordó una frase que le dijo cuando abandonó el programa.

“Yo nunca estuve de acuerdo con que se fuera de este equipo. Por eso que yo le dije, cuando ella se iba a ir, la que se va sin que la echen, vuelve sin que la llamen”, añadió el conductor.

Por su parte, Karen Doggenweiler también valoró el regreso de la periodista y destacó el aporte que representa para el espacio matutino.

“Eres un tremendo aporte. Así que estamos todos aquí celebrando tenerte con nosotros en pantalla y tenerte con nosotros de regreso”, manifestó la animadora.