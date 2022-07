López: “Si pensáramos en una derrota ante Colo Colo, no nos presentamos”

Universidad de Chile afrontará el Superclásico de este domingo en el estadio Fiscal de Talca con la pesada mochila de no lograr vencer a Colo Colo desde el 2013. Y si en el cuadro azul se ilusionan con acabar con la negativa racha de nueve años sin triunfos ante los albos, la realidad indica que los laicos llegan en un momento completamente desfavorable, debido a que están cerca de la zona de descenso y CC marcha como sólido líder.

Pese a esto, el técnico de los estudiantiles, el uruguayo Diego López, espantó los pensamientos negativos sobre una posible nueva derrota ante el archirrival.

“Si pensáramos en eso, no nos presentamos. Así que no me lleves a pensar en una derrota. Claro que está (la opción de perder), pero yo no la pienso. Todas las cosas que han dicho no me preocupan, lo que sí es que el equipo llegue bien, fuerte, sobre todo mentalmente, que esté concentrado, piense en positivo y piense en ganar. Después están los resultados, está la derrota, el empate y la victoria. Nosotros en todos los partidos pensamos y tratamos en salir a ganar”, enfatizó el estratego charrúa en conferencia de prensa.

“La presión, sé que vine un equipo grande, sé que más allá de los proyectos tienen que estar acompañados de resultados. Somos grandes, somos conscientes, no es primera vez que estoy en un equipo grande, pero no es el problema solo de los equipos grandes. He entrenado equipos en Italia de mitad de tabla, pero hay objetivos, que si no llegas a ellos es difícil la situación. Hemos vivido todo tipo de decisiones como jugador y entrenador , pero uno piensa todo en positivo”, añadió.

Sobre el conjunto de Macul, sostuvo: “Colo Colo es un equipo que juega bien, que tiene calidad, que lleva trabajando bastante con su entrenador. Es un equipo organizado, que presiona bien y debemos saber que enfrentamos a un equipo de nivel. Nosotros creemos tenemos calidad, lo hemos visto, lo hemos analizado y tratamos de analizar donde están los espacios”.

Además, López aclaró: “Tengo experiencia en los clásicos y no siempre gana el que está mejor, son partidos distintos, que están en otro contexto que son diferentes para el jugador, para el DT, para los dirigentes y sobre todo para los hinchas”.