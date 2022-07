Seymour habló de presión por ganar el Superclásico: Suazo no piensa en derrota

Cada vez queda menos para el Superclásico que disputarán Universidad de Chile y Colo Colo este domingo en el estadio Fiscal de Talca, y este jueves los capitanes de ambas escuadras, Felipe Seymour en los azules, y Gabriel Suazo en los albos, anticiparon el derbi.

Seymour se refirió al mal momento del equipo, que se encuentra cerca de la zona de descenso, y expresó: “Estamos conscientes del momento que estamos viviendo y también de que es un partido aparte, de la envergadura que tiene y también del envión anímico y la confianza que puede dar llevarnos un buen resultado. Ha sido una semana en que nos hemos centralizado en eso, en estar unidos, estar fuertes, abstraernos de todo lo exterior y poner mucho énfasis a la tensión y concentración que requiere este partido. Y llevar a cabo el plan de juego”.

Sobre la presión por la mala racha de loes estudiantiles, quienes no vencen a CC desde 2013, sostuvo: “En lo personal, no leo las redes sociales o los medios de comunicación. En este grupo en particular tratamos mucho de abstraernos del exterior, las conversaciones cotidianas son desde lo positivo, desde lo que nos pueda sumar. Eso no quiere decir que no entendamos de lo que se habla en el exterior. Hay compañeros que sí están pendientes de las redes sociales o del sentir del hincha. Tratamos de ser positivos e ir sumando. Estas cosas desde lo psicológico te van a aumentar la presión. Nos aferramos a la unión y a la fortaleza del grupo”.

GABRIEL SUAZO

En tanto, Suazo dijo no confiarse del mal momento de la U y de que el conjunto de Macul marche como líder: “Trabajamos de acuerdo al rival, viendo las fortalezas que tienen. La U tiene tremendos jugadores. Nosotros lo sabemos y tenemos que estar atentos. Trabajar en la parte ofensiva, en la parte donde podemos hacer daño. Poder atacar constantemente, lo máximo posible, con nuestras armas. Ahora nos toca el Superclásico, pero cada partido es una final. El año pasado dejamos escapar puntos importantes y se nos escapó el campeonato”.

Sobre la presión por una posible derrota, dijo: “Jamás me he puesto de ese lado. En ningún momento voy a pensar en negativo, en que puedo perder. Eso está, esto es fútbol. Pero nosotros no nos ponemos desde ese punto de vista. Vamos a ganar, vamos a ganar. Con esa mentalidad afrontamos cada partido. Estamos todos en la misma sintonía”.

“Si me pongo a pensar en que voy a ser el capitán que perdió con la U, yo no quería ser el capitán para descender y me tocó ser capitán. Podía quedar en la historia negra del club Pero ahí estuve, poniéndole el pecho. Hoy estoy orgulloso de estar acá. Más allá de lo que se pueda especular, acá desde chico y a los que llega se inculca que estos partidos no se juegan, si no que se ganan. Puede pasar o no, porque es fútbol. Pero con esa mentalidad entramos. Eso no cambia”, sentenció.