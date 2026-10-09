Los estragos del aluvión en Las Condes: 6 lesionados, 2 mil viviendas dañadas y 55 anegadas

El impactante aluvión que afectó la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la zona oriente de la Región Metropolitana, dejó devastadoras consecuencias. Casas y arterias seriamente dañadas, además de los vehículos que fueron arrastrados por el lodo, piedras y sedimentos.

Seis personas resultaron lesionadas a causa del fenómeno, incluido un menor de edad, que tiene una fractura en una de sus piernas.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó un balance la mañana de este viernes después de realizar trabajos durante toda la noche en la zona más afectada por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo en la zona oriente.

Más de dos mil las viviendas con problemas

San Martín detalló la cantidad de casas afectadas, cifrando en más de 2.000 las viviendas con problemas, consignó Emol.



“Por ejemplo, que el barro llegó a sus antejardines o fue para las casas, es alrededor de 2.000 casas. Pero las casas que están anegadas son 55”, detalló.



Sobre los trabajos de remoción realizados en la comuna para poder despejar las zonas que se encuentran aisladas, indicó: “La idea es poder despejar lo más posible, sin poner en peligro a las personas la quebrada allá. Vamos a seguir trabajando y hay maquinaria también en la quebrada, en Francisco Bulnes, con Quebrada Honda”.

Respecto a la cantidad de personas lesionadas, autoridades han informado que esta cifra no ha aumentado y se mantiene en seis, siendo el caso más grave el de un menor de edad que presenta una fractura en una de sus piernas.

Se habría bloqueado canal subterráneo

El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, sostuvo anoche que en el sector de Álvaro del Portillo con Av. La Plaza, en San Carlos de Apoquindo, se habría bloqueado el canal subterráneo que permite el desagüe de una quebrada, lo que habría originado la emergencia.



El director nacional (s) del Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó que “el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un ‘flash flood’, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo, y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas”.

Bomberos: 14 máquinas en terreno

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben, entregó un balance de la emergencia provocada por el aluvión en la comuna de Las Condes.



Informó que hasta anoche habían 14 máquinan en terreno “haciendo diferente monitoreo para ver a la gente que se encuentra con alguna necesidad de rescate”.



Añadió que “también tenemos a 400 bomberos que están en sus cuarteles con 50 máquinas respectivas para cualquier necesidad que se requiera”.



“Hasta el momento hemos rescatado y ayudado a más de mil personas, seis que han sido trasladadas a algún recinto asistencial, el de mayor gravedad un menor con una fractura en una de sus piernas”, detalló.



También señaló que la afectación alcanza a unas 200 hectáreas aproximadamente, donde barro y agua que han entrado a las casas.