Los tenedores libres de Santiago que se han vuelto virales entre influencers y foodies chilenos

Las redes sociales han cambiado la forma en que los chilenos descubren nuevos restaurantes. Hoy, TikTok, Instagram y YouTube están llenos de videos que muestran enormes buffets, estaciones de carnes, ceviches, sushi y postres que atraen a miles de personas cada semana.

En ese escenario, algunos tenedores libres han logrado transformarse en verdaderos fenómenos virales gracias a las recomendaciones de foodies, creadores de contenido gastronómico y usuarios que comparten sus experiencias en internet. Estos son algunos de los locales que más han llamado la atención en los últimos años y uno de las mejores opciones para saber qué hacer en Santiago.

¿Qué hacer en Santiago? Estos son los tenedores libres más comentados

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Uno de los casos más conocidos es Ok Panda, ubicado a pasos del barrio Bellavista. El local ha ganado notoriedad en TikTok e Instagram gracias a videos que destacan la enorme variedad de preparaciones disponibles y su concepto de buffet de gran tamaño.

Su popularidad ha sido tal que diversos medios lo han descrito como uno de los tenedores libres más virales de la capital, atrayendo a visitantes que buscan probar una amplia variedad de platos en una sola visita.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta, Región Metropolitana.

Foodlays se ha convertido en un clásico dentro de las recomendaciones que circulan en redes sociales y comunidades digitales.

El restaurante destaca por ofrecer gastronomía peruana, china y chilena en formato buffet, además de múltiples estaciones con preparaciones calientes, ensaladas y postres. Incluso en foros y comunidades online suele aparecer entre los nombres más mencionados cuando se buscan recomendaciones de tenedores libres en Santiago.

#comida #buffet #barato #foodies ♬ sonido original – Mielblancau @mielblancau EL TENEDOR LIBRE MÁS BARATO DE SANTIAGO 🤩 es 📍Foodlays con más de 150 variedades de platos internacionales 🍽️. -A pasos del metro patronato y cal y canto. -PUEDES COMER POR 3 HORAS 🕥 -Los bebestibles de pagan a parte -El lugar cuenta con estacionamiento Ya saben! Vengan a disfrutar del tenedor libre MÁS VIRAL DE TODO SANTIAGO 🤩💕 . . . . . . . #tenedorlibre

Pachamama

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa, Región Metropolitana

La propuesta de Pachamama ha llamado la atención de medios gastronómicos especializados gracias a una oferta que va más allá de los platos peruanos tradicionales.

El buffet incorpora preparaciones inspiradas en distintas regiones del Perú y ha sido destacado por publicaciones gastronómicas por su variedad y enfoque cultural. Además, fotografías y reseñas compartidas por foodies han contribuido a posicionarlo entre los tenedores libres más comentados de Santiago.

Perú Mágico

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Perú Mágico es otro de los nombres que aparece con frecuencia tanto en redes sociales como en recomendaciones de usuarios.

Su propuesta combina ceviches, parrilladas, platos criollos y postres en modalidad buffet. Diversos medios han destacado que el local se ha vuelto especialmente popular gracias a su relación entre variedad y calidad, convirtiéndose en uno de los favoritos para celebraciones y reuniones familiares.

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia, Región Metropolitana.

Antes de la explosión de TikTok, Somos Perú ya era un referente entre los amantes de los tenedores libres. Con el paso de los años, el restaurante ha mantenido una presencia constante entre las recomendaciones gastronómicas gracias a su buffet de comida peruana.

Su formato sigue siendo uno de los más conocidos dentro de Santiago y continúa apareciendo en recomendaciones de usuarios que buscan comer sin límites.