Lugares turísticos en Chile: qué hacer en Santiago y dónde encontrar los mejores tenedores libres

Cuando se habla de lugares turísticos en Chile, Santiago aparece como una de las ciudades más visitadas gracias a sus cerros, barrios patrimoniales, museos y atractivos culturales. Sin embargo, la capital también se ha transformado en un destino gastronómico para quienes disfrutan de comer bien y probar distintos sabores en una sola visita.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago, una excelente alternativa es recorrer algunos de los tenedores libres más populares de la ciudad, con propuestas que incluyen comida peruana, preparaciones asiáticas, carnes, mariscos y buffets internacionales para disfrutar sin límites.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar una experiencia gastronómica sin límites

Ok Panda. Tenedor libre mas grande de santiago

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago.

Considerado por muchos como uno de los tenedores libres más grandes de la capital, este local ofrece una amplia variedad de preparaciones que incluyen comida asiática, ceviches, sushi, carnes, ensaladas y postres. Su ubicación en el centro de Santiago lo convierte en una alternativa ideal para complementar una jornada de turismo por la ciudad.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Piso 3, Recoleta.

Este tenedor libre destaca por reunir gastronomía peruana, china y chilena en un mismo espacio. Además de sus estaciones con platos calientes, cuenta con preparaciones de pescados, mariscos, parrilladas y ensaladas, convirtiéndose en una de las alternativas más comentadas por quienes buscan abundancia y variedad.

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Especializado en gastronomía peruana, este buffet ofrece distintas alternativas de carnes, acompañamientos, ensaladas, platos criollos y postres. Se ha convertido en uno de los tenedores libres más recomendados por los usuarios en Santiago para reuniones familiares y celebraciones.

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Quienes buscan sabores peruanos también pueden encontrar en este buffet una amplia variedad de preparaciones tradicionales. El local destaca por su propuesta enfocada en la gastronomía del Perú y por su ubicación en una de las comunas más visitadas de Santiago.

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Ubicado en Ñuñoa, este restaurante ofrece una experiencia centrada en la cocina peruana con diversas opciones para disfrutar sin restricciones. Su propuesta incluye platos típicos, carnes, acompañamientos y postres, siendo una de las alternativas más populares para quienes desean explorar nuevos sabores en Santiago.

Lugares turísticos en Chile y gastronomía: una combinación para descubrir Santiago

Además de recorrer atractivos como el Cerro San Cristóbal, el Palacio de La Moneda o el barrio Lastarria, los visitantes pueden complementar su experiencia descubriendo algunos de los tenedores libres más conocidos de la capital, ideales para disfrutar una gran variedad de platos en un solo lugar.