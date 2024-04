Louis Tomlinson se refirió a rumores de romance con Harry Styles: “Es la naturaleza del trabajo”

El cantante británico Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, se refirió a las especulaciones que mantienen parte de los fanáticos de la agrupación que apuntan que hace más de una década habría mantenido una relación amorosa con Harry Styles.

El artista abordó las conjeturas durante su gira de prensa por Sudamérica en conversación con el medio brasileño G1. “Hace unos años me di cuenta de que no hay nada que pueda decir (…) No hay nada que pueda hacer para detener a quienes creen en esta conspiración. Están tan conectados con lo que creen que no verán la verdad tal como es”, comenzó lamentando Tomlinson.

“Mentiría si dijera que no son algo irritantes, pero es la naturaleza del trabajo”, admitió. Sin embargo, el artista confesó que las teorías conspirativas se vuelven complicadas cuando comienzan a involucrar a su familia. “Tengo a mi hijo, Freddie. Él es la persona más importante de mi vida y, en ocasiones, (las teorías) terminan abordando cosas que son un poco injustas”, expresó.

“No hay nada que pueda hacer al respecto, nada que pueda decir para impedir que la gente invente lo que quiere inventar. Que así sea”, disparó el exboyband, quien en ocasiones anteriores declaró a The Thelegraph que se encontraba “orgulloso” del éxito de Styles, a quien “considera como un hermano”.

Cabe recordar que Louis Tomlinson se presentará el próximo 24 de mayo en el Estado Bicentenario de La Florida y las entradas se pueden adquirir mediante el sistema Ticketmaster