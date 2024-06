Luis Jiménez se refiere a la polémica de su hijo y Coté López: “Lo encuentro triste e innecesario”

Durante las últimas horas de este martes, Luis “Mago” Jiménez alzó la voz en sus redes sociales, y abordó el polémico conflicto familiar que involucra a su esposa, Coté López, y a su hijo mayor, Diego Jiménez.

Dicha polémica surgió luego de unas acusaciones de Diego en contra de López, donde, entre otras cosas, aseguró que la empresaria le prohibió a él y a su hijo asistir al cumpleaños de su hermano.

A raíz de las acusaciones cruzadas que se generaron posteriormente, el exfutbolista se refirió a la situación, mediante una reflexión compartida en su cuenta de Instagram.

“En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho. Nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente”, comenzó diciendo el “Mago”.

Asimismo, manifestó que “siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario”.

“Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia”, concluyó.