Luis Mateucci y su alejamiento con Daniela Colett luego de “¿Ganar o Servir?”: “Estoy muy molesto con ella”

El exparticipante de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci, se sinceró recientemente en torno al romance que tuvo con Daniela Colett al interior del reality de Canal 13, y aseguró que actualmente está “muy molesto” con la brasileña.

Consignar que hace un tiempo, Colett reconoció que decidió terminar su relación con el argentino, luego de ver ciertas actitudes que no le gustaron en los capítulos del programa.

Bajo este contexto, en una conversación con Publimetro, Mateucci detalló que “con la Dani hoy no tengo ningún tipo de relación”, y aseguró que la relación “no se dio y no funcionó” fuera del espacio de telerrealidad.

En la misma línea, manifestó que “según ella vio cosas, qué sé yo, porque la verdad, no hay nada. Además, me parece que habla mucho y eso me molesta, estoy muy molesto con ella por eso”.

“Ella dice que está muy molesta conmigo, por cosas que vio en el reality. ¿Y qué vio en el reality? Porque ella sabía que cuando yo entré al encierro, estaba enamorado de una persona y sabía que yo venía de un desamor y venía rompiendo una relación”, añadió, haciendo alusión a su polémico quiebre con Daniela Aránguiz.

Acto seguido, cuestionó a Colett por sus dichos, y expresó que ella “quiere quedar como víctima (…). Me cargan las víctimas. Además, habla como echándome la culpa a mí… como que se está desvinculando de todo, para ella ser la víctima”.

“Dice que no le gusta la televisión y creo que le encanta, porque lo muestra en redes todos los días”, sostuvo.

Por su parte, comentó que antes de salir del reality “estábamos súper bien”. No obstante, afirmó que “desde que salimos del encierro, la noté rarísima. Salimos del reality, y a la hora que compartimos fuera yo la noté rara, muy rara”.

“No era la misma persona con la que yo compartí adentro (…) Y nunca logré, tampoco descifrarla. Y no me interesa hablar de ella. Sí puedo decir que, habla mucho y se muestra mucho, cosa que ella dice no querer, pero lo hace. Entonces no va de acuerdo lo que hace, con lo que dice”, concluyó.