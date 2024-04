Luis Slimming se inscribió en un curso de manejo: “Necesito hacer cosas nuevas”

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2024, el comediante Luis Slimming, conocido como “Don Comedia”, se encuentra experimentando nuevos desafíos. Por ello, en conversación con LUN, reveló que dio por iniciado el curso de manejo para poder optar a la licencia de conducir.

Slimming confesó su esposa había adquirido recientemente un vehículo, por lo que los inscribió a ambos en un curso para conductores. “Nunca había querido, pero también estoy en un momento en que necesito hacer cosas nuevas para poder escribir chistes y rutina nueva, así que me sumé”, señaló al citado medio.

De acuerdo con el relato del comediante, el instructor lo va a buscar al lugar en el que se encuentre. “Es como pedirse un Uber pero me voy manejando yo”, acotó Slimming.

Sobre los desafíos del nuevo aprendizaje, “Don Comedia” explicó que lo más difícil ha sido “no atropellar a nadie, tratar de no morir en el intento, estar pendiente de que no se me meta una moto, acelerar, frenar, que no se me vaya el auto para el lado, estacionar. Todo es difícil”.

Sobre la misma línea, confesó que dentro de su familia “todos tenían auto”, por lo que nunca sintió la necesidad de tener uno. “Cuando quise aprender, cuando chico, mi papá me sacó a dar una vuelta en un auto automático, a los 10 años y nos pillaron los Carabineros. Terminé en una comisaría con mi papá hasta las 4 de la mañana. Después de eso no me volví a subir (al asiento del chofer) hasta ahora”, confesó.

Al ser consultado sobre el nuevo material, indicó que han surgido “algunas cositas, pero nada definitivo. En el peor de los casos, aprendo a manejar y puedo pitutear en Uber”, bromeó.