Macron aseguró que Francia está lista para entregar “todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra”

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves estar “listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania”, lo que incluye el envío de tropas, aunque indicó que “nunca llevará la iniciativa” de un enfrentamiento con Moscú.

“Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota”, señaló el mandatario en una entrevista televisada.

Macron sostuvo que no hay que ser “débil” para lograr la paz en Ucrania y describió el conflicto como una “amenaza existencial” para Europa en el hipotético caso de una victoria rusa, privando al continente de seguridad y cambiando la vida de los franceses. “Desde hace dos años vivimos en un mundo en el que lo que creíamos imposible ha ocurrido”, agregó.

Además, indicó que la “credibilidad” de Europa “se reducirá a cero”.

Los dichos del francés llegan a tan solo horas de que se reúna en Berlín con los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Cholz, y Polonia, Donald Tusk, en un encuentro llamado el “triángulo de Weimar”, el cual se centrará en la guerra en Ucrania.

“Nunca pasaremos a la ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa”, aseguró Macron, pero no hay que “descartar opciones”. Por ello, ante la escalada de Moscú, “debemos decir que estamos dispuestos a responder”.

“Si la situación se degrada, debemos estar listos y estaremos listos para tomar las decisiones que se imponen para que Rusia no gane nunca”, apuntó.