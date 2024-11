Macron en Chile: Boric pidió fortalecer lazos con UE ante conflicto Rusia-Ucrania

El mandatario de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido este miércoles por el Presidente Boric en La Moneda. Ambos realizaron un recorrido por la sede de gobierno, encabezaron la firma de un acuerdo de cooperación estratégica en materia de Inteligencia Artificial (IA) y realizaron una declaración conjunta.



Acompañado de la primera dama, Brigitte Macron, el presidente galo comenzó la jornada visitando el Monumento del Libertador General Bernardo O’Higgins, para depositar una ofrenda floral. Posteriormente, ambos mandatarios realizaron un recorrido por espacios de memoria de Palacio, como el Salón Blanco, sostuvieron una reunión privada y otra junto a las delegaciones de ambos países.



En el encuentro Boric destacó la importancia de la visita de Macron para fortalecer los lazos históricos y estratégicos entre las dos naciones. “Francia y Chile comparten una relación histórica basada en valores comunes como la democracia, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”.



“Esta sintonía se refleja en múltiples convergencias en materia educativa, en defensa, en ciencia de energías renovables, en Inteligencia Artificial, en la conservación de los océanos, entre otras áreas claves. Además, sabemos que la cooperación entre nuestras naciones no sólo promueve el bienestar de nuestras sociedades, sino que también contribuye a un orden social más justo y equitativo”, añadió.



En una declaración conjunta, el Mandatario aseguró que dialogó con Macron sobre temas internacionales, tales como la ofensiva rusa en Ucrania; situación que catalogó como “una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional”.



“Una de las cosas que concordamos es que hay que fortalecer los lazos, en particular entre América del Sur y la Unión Europea. Estamos en una situación crítica y peligrosa a nivel mundial, y, por lo mismo, donde haya países que sean de tradición pacífica -como en Latinoamérica-, no nos cabe duda que tenemos que aliarnos con quienes hoy lo son, como ha defendido el presidente Macron”, sostuvo Boric.



El presidente Macron, a su vez, también relevó la amistad histórica entre Chile y Francia. “A pesar de la distancia desde Europa o de la Polinesia Francesa, siempre hemos sido solidarios en los momentos más sombríos de nuestra historia y aquí estamos para construir el futuro. Y usted lo acaba de recalcar hoy compartiendo este mismo sentimiento, queremos llevar a cabo nuevos proyectos y defender esta visión humanista del mundo, continuando con las luchas llevadas a cabo por las generaciones anteriores”.



Agregó también que “en este mundo cada vez más fragmentado nuestros dos países comparten, y usted lo acaba de decir, la misma voluntad de encontrar convergencias, de luchar contra el cambio climático y pro de la biodiversidad y de los océanos”.



ACUERDO ESTRATÉGICO



Luego de reunirse junto a ambas delegaciones, los mandatarios encabezaron la firma del Acuerdo Estratégico para la creación del Centro Binacional Franco-Chileno sobre Inteligencia Artificial entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y el Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) de Francia, que constituye un nuevo hito en la extensa y exitosa trayectoria de colaboración científica y tecnológica entre ambas naciones, estableciendo mecanismos innovadores de cooperación.



Boric destacó la invitación extendida por Francia para integrar el Comité Directivo de la Cumbre Mundial sobre Inteligencia Artificial como forma de consolidar la posición de Chile en esta materia, lo que, junto al acuerdo estratégico va a permitir “impulsar proyectos innovadores y éticos en esta tecnología que es, sin lugar a dudas, transformadora y donde Chile, en América Latina, se está convirtiendo en un hub para la tecnología, pero además llevando adelante un debate importante respecto a su regulación y a los límites éticos de la misma”.



Macron también remarcó la importancia de este acuerdo, asegurando que ambos países “compartimos una misma ambición sobre la inteligencia artificial en la perspectiva de la Cumbre de febrero próximo en París. Y el acuerdo que acabamos de firmar es muy importante, esta cooperación histórica entre nuestros dos países con el INRIA va a cobrar una nueva dimensión sobre proyectos de modelos de inteligencia artificial y va a trabajar sobre temas de innovación y, también, de regulación”.