Manuel Astorga sobre Marcelo Ríos: “Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”

El ex preparador físico de Marcelo “chino” Ríos, Manuel Astorga, rememoró los momentos que vivió con el tenista, y apuntó a que el inicio del quiebre de su relación con Ríos fue Luis Lobo.

La relación entre Astorga y Ríos está destruida, pese a que fue un hombre clave en la carrera del ex número uno. Ambos, complementariamente, llegaron a la elite del tenis mundial, en un proceso laborioso que llevó al “Chino” a ostentar el lugar número uno del mundo en 1998, pero sus diferencias terminaron de quebrar la relación.

“Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, sostuvo el preparador físico en una entrevista con Radio Touch.

Sobre la exposición profesional que le otorgó su trabajo con Ríos, Astorga añade: “El año 96 y el 98 el Círculo de Periodistas Deportivos me nombró como el mejor preparador físico del tour, del mundo en esta disciplina, pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos”. Sobre aquello, sinceró de que se considera un buen profesional, pero se debió a su trabajo con Massú y otros deportistas. Dentro de la lista se encuentra el alemán Tommy Hass.

EL “FRACASO MÁS GRANDE”

“Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, enfatizó Astorga, quien además agregó: “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título”.

Sobre Lobo, el exentrenador señaló que el Chino “siempre se subyugó hasta que aparece un monigote en el sistema que es el señor Luis Lobo. Putero y borracho. Simple (…). Todo lo que me costó generar durante ocho años…”, lamentó durante la entrevista.