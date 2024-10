Manuel Napoli y la polémica por el corte de pelo a Yuhui en “Gran Hermano”: “Toda la casa me odiaba”

El exparticipante de “Gran Hermano”, Manuel Napoli, se refirió a la polémica que protagonizó hace algunas semanas en el reality de Chilevisión, luego de cortarle el pelo sin su consentimiento a Yuhui Lee.

Napoli, quien renunció esta semana al espacio de telerrealidad, visitó la noche de este martes el estudio del programa junto a Alexandra “Chama” Méndez, y fue consultado por el controvertido momento, el cual generó diferentes críticas en redes sociales, y que también provocó que fuera sancionado en esa ocasión.

“Me equivoqué”, comenzó diciendo el italiano, añadiendo que “me di cuenta al mismo tiempo, porque ya al momento en que yo bajé la máquina, dije en mi cabeza ‘joder, qué cag…’”.

En la misma línea, sostuvo que “me sentí mal, no me sentí mal por el hecho de que todo el mundo (me criticó), es que me sentí mal por él (…). Al mismo tiempo, a él lo vi triste. Obviamente, yo pensaba aún más en cómo me sentía él”.

“La gente, sí me podía hundir, me estaba hundiendo, toda la casa me estaba hundiendo, un poco me molestó también. Intenté alejarme, aislarme, me dolía, me dolía verlo así”, agregó.

Además, planteó que “cuando lo conversé con él, también sentí que toda la casa me odiaba. Yo recuerdo perfectamente lo que me dijo Yuhui, que no hacía falta decirle ‘disculpas’ o ‘perdón’, pero yo hasta ayer le pedí disculpas. Él me dijo ‘yo lo acepté porque has sido tú, te quiero, si hubiera sido otra persona, me habría enfadado’”.

“Yo me acuerdo perfectamente de un Yuhui que tiene un carácter cuando lo tiene que sacar, demostró que lo tiene con Sebastián (Ramírez) (…). Él es 100% bueno, pero si alguien le molesta, si alguien lo insulta, si alguien le hace daño, él se sabe defender”, remarcó.

Por su parte, aseguró que “muchas veces que yo hablé con él, le miraba el pelo y obviamente a mí me duele. Pero sé que él está bien, está en su mejor momento (…). Yo todavía si me siento culpable de lo que hice”.