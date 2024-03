Marcel a economista “de apellido compuesto”: “Claramente en 2023 no existió recesión”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se apoyó en el Informe de Cuentas Nacionales publicado la mañana de este lunes por el Banco Central, para afirmar que el desempeño económico durante el año pasado fue mejor de lo que muchos actores del mercado estimaban.



En efecto, la economía en 2023 creció levemente 0,2% y no cayó como se estimaba preliminarmente, según publicó el instituto emisor.



Esto dio pie para que Marcel contrastara declaraciones recientes del economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien en un seminario organizado por Compass Group, aseguró que el resultado económico del Gobierno de Gabriel Boric “emula al de Salvador Allende” y que las perspectivas de crecimiento eran magras.



“Estas Cuentas Nacionales lo que indican es que la economía el año pasado experimentó un crecimiento de 0,2%. Es decir, a diferencia de lo que se había planteado hasta el momento, fueron cifras levemente positivas”, manifestó Marcel.



Agregó que “es importante observar lo que nos dicen estas Cuentas Nacionales respecto del nivel de actividad, tanto hacia atrás como hacia adelante. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver que el nivel de actividad en enero de 2024 ubica a la actividad no minera en un punto levemente superior al peak anterior que esta tuvo en noviembre de 2021″.



“La economía ha recuperado el punto más alto que tenía en los últimos años. Pero con una diferencia importante: en 2021 la economía tenía desequilibrios macroeconómicos de enorme envergadura que pusieron presión a la inflación y generó un gran desequilibrio en la balanza de pago”, dijo.



“Hoy tenemos un nivel de actividad similar pero con una inflación controlada y con una cuenta corriente de balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico”, sostuvo el ministro.



“Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en 2026 y resulta que ocurrió en enero de este año”, dijo en referencia a Schmidt-Hebbel.



Mirando hacia adelante, el titular de Hacienda afirmó que “el punto en que se ubica la economía en enero de 2024 significa que si solo se mantuviera ese nivel de actividad durante todo el resto del año, o sea que la economía mes a mes creciera cero durante todo el resto del año, la comparación anual en 2024 ya sería superior prácticamente en 2% respecto de 2023”.



“Esto lleva por supuesto a revisar muchas de las proyecciones que se han hecho que daban cifras de crecimiento de 1,7% o 1,8% para este año, claramente si uno espera que la economía crezca mes a mes en alguna magnitud durante el resto del año, ya tiene que pasarse a cifras superiores al 2%”, añadió.



En ese sentido, agregó que “si tomamos como referencia la proyección que ha hecho el Ministerio de Hacienda de crecimiento de 2,5% para 2024, la economía durante todo el resto de este año tendría que crecer menos de lo que en promedio hizo desde julio de 2023 hasta enero de 2024 para alcanzarse esa cifra”.



“Son cifras positivas que nos indican que claramente en 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos seguidos con variación negativa, ni hubo variación negativa en el año, y que las perspectivas para crecimiento en 2024 son claramente positivas. Estas Cuentas Nacionales nos dejan en un muy buen punto de partida para los desafíos de 2024″, enfatizó el jefe de las finanzas públicas.



El ministro, concluyó diciendo que “después de que tantas veces se habló de recesión en el curso del año, muchas editoriales, columnas y artículos, bueno finalmente ahora podemos constatar que en 2023 esa recesión no existió”.