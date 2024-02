Marcial Tagle protagoniza tenso momento con Sergi Arola en “Top Chef VIP”: “Me estás eliminando de cuajo”

Un tenso cruce tuvo este martes el participante de “Top Chef VIP”, Marcial Tagle, con el jurado del programa de Chilevisión, Sergi Arola, momento que ocurrió en la última competencia del repechaje del concurso culinario.

Todo surgió cuando el actor presentó su plato ante los chefs, instante en el que Arola lo criticó por su pasividad a la hora de cocinar el postre que debía preparar.

“Al final no te he visto muy estresado (…) yo no digo que esté mal”, manifestó el chef español, recordando que en un capítulo anterior cuestionó el cálculo del tiempo de Juan Pablo Álvarez.

Por su parte, Tagle declaró en una conversación ante las cámaras que “desde mi perspectiva, está bien terminar antes, tampoco es que terminé una hora antes, sino que planifiqué mi plato”.

Luego, Sergi insistió en que “la idea es hacer platos lo suficientemente elaborados como para estar hasta el último segundo sacándote la cres…”, mientras que el intérprete comentó que “no lo comparto, porque nosotros no manejamos el tiempo que nos van a dar”.

En tanto, el integrante del jurado expresó que “lo que tienes que hacer es buscar recursos para ir dando la vuelta, porque si vienes con una idea, yo te lo digo, sobre todo por una razón, aquí estás en el repechaje. Se supone que los contrincantes veteranos son los que ya no están, por esa regla de tres, los que están en el lunch están con el cuchillo en la boca”.

Posteriormente, Marcial indicó que aceptaba la crítica, pero no consideraba que tenía que estar 60 minutos cocinando para sorprender. “Yo te podría valorar que esto para mí no es un postre”, le respondió Arola.

En la misma línea, el participante mencionó que “pero es que me estás eliminando de cuajo, no estás entrando en la discusión que planteamos, estás diciendo ‘lo tuyo es malo y lo saco’”; y el chef contestó que “no te digo que sea malo(…) pero yo estoy en mi derecho, soy el juez, ¿no?”.

“Es como hacer una película. Tú puedes ser una estrella, pero si el director en un momento dado te dice ‘esto es así’, y lo que puedes hacer es irte. Pero desde luego, si el director te dice tienes que hacer eso, tienes que hacer lo que dice el director. En este caso, este jurado es el que dice lo que hay que hacer”, cerró Sergi.