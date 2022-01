María Elisa Quinteros: “Nuestra principal misión es acercar el proceso de la Convención a las personas”

La nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), remarcó que el largo proceso de votación, en el que finalmente fue elegida, “representa lo que necesitamos construir, que es el diálogo”.



En conversación con Radio ADN, la odontóloga, de 40 años, dijo que “mi nombre sale de otros espacios, no de mi colectivo. Este proceso apuesta a lo que queremos que sea este segundo período: con diálogo y conversación”.



La académica se refirió a la primera gestión, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, y a lo que será este segundo mandato. “Tenemos que reconocer que lo hecho en la primera etapa fue muy ajena a la gente, porque se basó más en lo reglamentario y lo técnico. Nuestra principal misión es acercar el proceso de la Convención a las personas dentro del país”, señaló Quinteros.



Remarcó que su principal misión es consensuar los 2/3 para lograr aprobar las iniciativas. “No contamos con la lógica de la política tradicional, sin embargo respetamos los acuerdos que desde ese mundo se levantan”, dijo.



“Esta presidencia no tiene que ver con qué derechos se aprueban o no, si no en cómo facilitamos la deliberación política para que se consensuen los 2/3”, agregó.