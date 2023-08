Mario Velasco y su gran pena luego de separarse de su hija Julieta: “Es un vacío importante”

Casi tres semanas han transcurrido desde que Mario Velasco se separó de su hija de 12 años, Julieta, quien se fue a vivir a EEUU con su madre, Carolina Mestrovic, decisión que si bien el animador de “Zona de Estrellas” apoyó y entendió, le ha provocado gran tristeza en estos últimos días.

Y es que en una reciente entrevista con LUN, el también locutor radial profundizó en torno a sus sensaciones, después de la partida de la menor el pasado 3 de agosto.

“Más allá de lo que yo quiera, la idea es que ella sea feliz”, manifestó de entrada Velasco, explicando que “como otras veces, esta decisión la tomamos en conjunto, pero a partir de una inquietud que tenía Juli de ir a vivir con su mamá. Era algo que ella quería”.

En la misma línea, confesó que “después de la decisión, que no fue fácil para Julieta —porque dejó en Chile a mucha familia, su propia casa, sus amigas, sus gatos y su colegio—, ella me pidió que la fuese a dejar. Creo que tenía que ver con su propio proceso. Me quedé en la casa de Caro y estuve ahí esos últimos días con Julieta”.

“Ya entró a su colegio nuevo, se siente tranquila y va viviendo el momento de buena manera. Me consuela el hecho de que está en una ciudad preciosa, en un barrio súper lindo, en una casa hermosa y de que va a aprender inglés, que es un idioma que siempre sirve. Esas cosas deberían ir apagando esta sensación de soledad que tengo”, señaló.

Asimismo, enfatizó en que “uno establece una crianza que es 24/7 y eso ya no está”, añadiendo que “es un vacío importante. Creo que eso es lo que más me va a costar en términos de reacomodarme, qué hacer con esos tiempos que estaban destinados a Julieta. El día a día se te hace muy distinto, uno la echa mucho de menos”.

Por su parte, dejó en claro que “estoy viviendo el proceso y los cambios de la forma más maduramente posible. Estoy tratando de canalizar los días tristes con el hecho de que esto le va a servir mucho a mi hija”.

“Igual, pienso que aún no le he tomado el peso por completo a este cambio, a lo mejor estoy recién dimensionándolo. Pero estoy ahí, en la búsqueda de cómo reorganizar mi vida de la mejor manera. Estoy en eso”, cerró.